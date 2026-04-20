TFC Köln beendet Bergfried-Siegesserie – Remis im Verfolgerduell

Treffer vier und fünf ließ Abdelkader Maouel (mitte) im wichtigen Spiel gegen Ford Niehl folgen. – Foto: Sandro Henßchen

Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell zwischen der DJK Südwest und Jan Wellem mutierte zu einem Kammerspiel in zwei Akten, bei dem ein spätes Tor von Burak Özmen beide Teams mit einem Unentschieden im Aufstiegsrennen verharren lässt. Parallel dazu lieferte Schwarz-Weiß Köln im „Spiel der Saison“ gegen Ford Niehl ein Lehrstück in Sachen Resilienz ab: Trotz langer Unterzahl zementierte sicherte sich die Müller/Frere-Elf drei Zähler.

Eigentor beendet Siegesserie des Rückrunden-Primus Bergfried Es war der „wilde Ritt“, den Stefan Müller prophezeit hatte: Nach sieben Siegen in Folge hat der SV Bergfried Leverkusen erstmals im Jahr 2026 Punkte liegen gelassen. In einem kampfbetonten Duell trennten sich die Steinbücheler vom Türkischen FC Köln mit 2:2 (0:0). Während die Leverkusener trotz des späten Pechs ihre Serie der Ungeschlagenheit wahrten, feierte der TFC einen „Punkt der Moral“. Die Kölner rücken damit bis auf drei Zähler an das rettende Ufer heran und unterstreichen ihre Rolle als Favoritenschreck, nachdem sie bereits in der Vorwoche Spitzenreiter Schönenbach geärgert hatten.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse: Erst traf Temirlan Meirambekov (48.) zur Gästeführung, dann drehte Bergfried die Partie durch Heßdörfer und Juber, nur um durch ein unglückliches Eigentor kurz vor Schluss den Sieg doch noch aus den Händen zu geben. Stefan Müller: „Serie der Ungeschlagenheit gewahrt“ Bergfried-Trainer Stefan Müller zeigte sich nach dem Remis als fairer Sportsmann. Trotz des späten Punktverlusts überwog bei ihm der Stolz auf die Gesamtentwicklung der Mannschaft seit seinem Amtsantritt.

„Heute gab es zwar keinen Sieg, aber ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir es heute gemacht haben", freute sich Stefan Müller über die "Ungeschlagen-Serie", auch wenn man nicht den achten Sieg folgen ließ. "Wenn ich überlege, dass wir im Oktober bei meinem ersten Spiel für Bergfried gegen den TFC mit gerade einmal fünf Punkten gestartet sind und jetzt den 36. Punkt eingefahren haben, zeigt das, dass wir total im Flow und mit der Entwicklung einverstanden sind. Das Spiel heute war ein wilder Ritt. Beide Mannschaften haben alles auf den Platz gelassen, was sie drin hatten. Der TFC hat es heute richtig gut gemacht. Ich kann mit dem Punkt gut leben, auch wenn man sich vom Papier her mehr gewünscht hätte. Wir müssen weiterhin kleine Brötchen backen und bleiben bodenständig.“ Hasan Ramadani: „Dieser Punkt ist für uns Gold wert“ Für den TFC Köln war das Unentschieden mehr als nur ein Punkt für die Tabelle. Trainer Hasan Ramadani sah darin ein Lebenszeichen seiner Mannschaft für die anstehenden „Wochen der Wahrheit“ im Abstiegskampf. „Es war ein gutes, sehr kampfbetontes Spiel. Am Ende des Tages ist Bergfried die Mannschaft der Stunde, und wir nehmen dort einen Punkt mit, den wir uns hart erkämpft und verdient haben. Es ist ganz wichtig für uns, der Liga und uns selbst zu zeigen, dass wir noch leben und dass mit uns immer zu rechnen ist. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir gegen die Mannschaften im oberen Drittel mithalten können. Jetzt liegen die „Wochen der Wahrheit“ vor uns, in denen wir zeigen müssen, dass wir in diese Liga gehören. Die Mannschaft hat Charakter, sie lebt und liebt den Fußball – das wird sich auch in den nächsten Wochen zeigen. Bergfried hat einen sehr starken Kader und einen sehr guten Trainer. Deshalb ist dieser Punkt für uns Gold wert und mehr als verdient.“ Bitter verlief der Nachmittag für Marcel Heßdörfer: Erst erzielte er den wichtigen 1:1-Ausgleich (62.), nur um in der 85. Minute durch ein unglückliches Eigentor den Endstand herbeizuführen. Zuvor hätte der TFC das Spiel bereits frühzeitig in eine andere Richtung lenken können, doch Tolga Kiracti vergab in der 69. Minute einem Foulelfmeter.

Befreiungsschlag: Rheinsüd beendet Niederlagen-Serie Nach sechs Pflichtspielniederlagen in Folge hat der FC Rheinsüd Köln die Kurve gekriegt. In einer Partie, die lange Zeit nach der nächsten Enttäuschung aussah, drehte die Mannschaft von Stefan Krämer in den letzten 15 Minuten komplett auf und feierte einen 4:1 (0:1)-Auswärtssieg beim FC Hürth II. Dabei bewies Rheinsüd einen langen Atem: Bis zur 77. Minute führte die Hürther Reserve durch einen Treffer von Muhammed Peru (43.) mit 1:0. Doch ein fulminanter Endspurt, angeführt von einem Doppelpack durch Santiago Minvielle Cepeda, bescherte den Gästen den ersehnten Dreier und ließ die Hürther ohne Punkte zurück. Stefan Krämer: „Schön, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu schicken“ Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken. Trotz des Rückstands zur Pause vertraute er auf die spielerische Überlegenheit seiner Elf, die sich im zweiten Durchgang schließlich auszahlte. „Schön, mal wieder eine Nachricht mit einem Erfolgserlebnis schicken zu können. Es war am Ende des Tages ein hartes Stück Arbeit, aber aus meiner Sicht ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir relativ wenig zugelassen haben. Wir hatten eigentlich die größeren Torchancen, aber Hürth geht kurz vor der Pause in Führung, weil wir es in dieser einen Szene nicht gut genug verteidigt haben. So sind wir mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine gegangen, was ein bisschen zu unserer aktuellen Phase passte, aber wir sind ruhig geblieben", analysiert Krämer die ersten Halbzeit und fügt hinzu: "Ich habe den Jungs gesagt, dass wir grundsätzlich ordentlich im Spiel sind und in der zweiten Halbzeit Geduld bewahren müssen. Wir waren uns sicher, dass wir unsere Möglichkeiten wieder bekommen würden. In den ersten 20 Minuten nach dem Wechsel haben wir dann zwar erneut zwei oder drei Hundertprozentige liegen gelassen, aber wir haben dann um die 75. Minute herum den Ausgleich erzielt. Ab da haben wir unsere Chancen endlich konsequent verwertet und das Spiel auf unsere Seite gezogen. In der zweiten Halbzeit hat das Geschehen praktisch komplett in der Hürther Hälfte stattgefunden.“ Thomas Frohn: „Gegen Ende der Partie bestraft“ Für Hürth-Coach Thomas Frohn war es ein bitterer Nachmittag. Nachdem sein Team die Führung lange verteidigen konnte, fehlte in der Schlussphase die nötige Entlastung und die defensive Konsequenz, um den Sieg über die Zeit zu retten. „In einem Spiel, in dem man beiden Mannschaften anmerkte, dass sie zunächst Stabilität finden wollten, gingen wir kurz vor der Pause durch ein Tor von Mo Peru in Führung. Wir hatten gehofft, mit diesem Rückenwind aus der Kabine zu kommen, haben das Spiel dann aber leider Rheinsüd überlassen und wurden gegen Ende der Partie bestraft. Die Gegentore fielen durch einen perfekten Standard in den Knick, einen Distanzschuss, der ebenfalls genau im Winkel landete, und zwei weitere Aktionen, in denen wir im Strafraum viel zu weit von den Gegenspielern weg waren. Unter dem Strich ist es eine verdiente Niederlage, die uns definitiv sehr wehtut.“

Zündorf atmet nach doppeltem Elfmeter-Fehlschuss auf Im Duell zwischen dem TV Hoffnungsthal und der Germania Zündorf standen am Ende nicht die Tore, sondern eine nervenaufreibende Schlussphase im Mittelpunkt. Das 1:1 (0:0) bringt vor allem den Gästen aus Zündorf einen wertvollen Punkt im Überlebenskampf, während Hoffnungsthal mit dem Schicksal hadert. Die Germania verkürzt den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze damit auf zwei Zähler, profitierte aber von einer kuriosen Szene in den Schlussminuten: Hoffnungsthal vergab einen Strafstoß gleich zweimal. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie nach dem Seitenwechsel sofort Fahrt auf. Aytekin Kanli (48.) brachte die Hausherren in Führung, doch die Antwort der Germania folgte prompt durch Maksym Marushcak (50.). Es blieb bis zum Ende hitzig, inklusive einer Roten Karte für den Hoffnungsthaler Maximilian Hansen und dem besagten Elfmeter-Fehlschüssen kurz vor dem Abpfiff. Maciek Gawlik: „Nach Möglichkeiten hätte es 4:1 stehen können“ Hoffnungsthals sportlicher Leiter Maciek Gawlik zog nach dem Spiel ein gemischtes Fazit. Während er den Einsatz seiner Truppe lobte, trauerte er den vergebenen Großchancen und dem verpatzten Sieg vom Punkt nach. „Im Großen und Ganzen ist das 1:1 gerecht. In der ersten Halbzeit hatte Zündorf zwar etwas mehr vom Spiel, allerdings hatten wir die deutlich besseren Torchancen. Rein nach den Möglichkeiten hätte es zur Pause 3:1 oder 4:1 stehen können – wir sind einmal unglücklich ausgerutscht und haben die Latte getroffen, wobei Zündorf ebenfalls einen Lattentreffer verzeichnete", so Gawlik. Bitter sei der schnelle Ausgleichstreffer nach der TVH-Führung gewesen. "Die Rote Karte gegen Maximilian Hansen war aus Sicht des Schiedsrichters wohl in Ordnung, auch wenn wir das anders gesehen haben – nichtsdestotrotz muss der Junge daraus lernen, sich in solchen Situationen anders zu verhalten. In der letzten Minute haben wir dann noch einen Elfmeter vergeben. Da der Torwart zu weit vor der Linie war, wurde er wiederholt, doch wir haben erneut verschossen", schildert der sportliche Leiter die entscheidende Szene. "Letztlich haben wir den Abstand in der Tabelle gleich gehalten, auch wenn wir nach oben zwei Punkte hätten gutmachen können. Spielerisch war es keine Glanzleistung, aber vom Einsatz her war es gut: Die Jungs haben alles reingewerfen. Ich habe Respekt davor, wie die Jungs dagegengehalten haben, auch wenn es an diesem Sonntag spielerisch wirklich nicht funktioniert hat“, erklärt Gawlik abschließend.

Vierter Streich in Folge: Schwarz-Weiß Köln triumphiert Im „Spiel der Saison“ hat der SC Schwarz-Weiß Köln ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Mit einem 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den CfB Ford Niehl feierte die Elf von Sven Müller und Pascal Frere den vierten Dreier in Serie und schwimmt sich aus der Gefahrenzone frei. Während bei den Gastgebern nach einem nervenaufreibenden Spiel mit drei Platzverweisen kollektive Ekstase herrschte, wird die Lage in Niehl immer bedrohlicher: Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist auf nur noch zwei mickrige Zähler geschmolzen. Der Mann der Stunde bleibt der reaktivierte „Altmeister“ Abdelkader Maouel. Mit seinem Doppelpack in der Schlussphase sorgte er für die Entscheidung. Es ist sein fünfter Treffer im dritten Spiel. Sven Müller: „Aufopferungsvoll gearbeitet und am Ende belohnt“ SW-Trainer Sven Müller war nach dem Abpfiff sichtlich stolz auf die Moral seiner Truppe. Trotz einer frühen Roten Karte gegen Subutay Memiser (30.) wegen einer Notbremse verloren die Schwarz-Weißen nie die Ordnung. „Das Spiel startete eigentlich relativ ruhig, trotzdem hatten wir bereits in der dritten Minute eine ‚Tausendprozentige‘. Danach flachte die Partie etwas ab. In der 30. Minute folgte die Rote Karte für Subotai Memesir nach einer Notbremse. Die Entscheidung war vertretbar, auch wenn man eventuell über Gelb hätte diskutieren können. Mit einem Mann weniger haben wir uns darauf eingeschworen, kompakt zu stehen und die Räume eng zu machen. Das haben wir sehr gut gelöst. Das Spiel kippte schließlich mit der Gelb-Roten Karte für Gary Nettesheim. In Gleichzahl hat sich unsere Qualität dann am Ende durchgesetzt. Wir hatten noch deutlich mehr Luft und konnten durch die Einwechslungen extrem viel Schwung ins Spiel bringen. Am Ende war es aufgrund der kämpferischen Leistung in Unterzahl und der Effektivität in der Schlussphase ein absolut verdienter Sieg. Wir haben aufopferungsvoll gearbeitet, nun vier Spiele in Folge gewonnen und blicken jetzt gespannt auf das nächste große Ding gegen die Rheindörfer.“ Yannick Zierden: „Wir haben uns heute selbst geschlagen“ Auf der Gegenseite herrschte bei Niehls Coach Yannick Zierden tiefe Enttäuschung. Sein Team konnte die 45-minütige Überzahl nicht in Zählbares ummünzen und brach nach dem eigenen Platzverweis (75.) in der Schlussphase förmlich auseinander. „In den ersten 20 Minuten hatten wir Anlaufschwierigkeiten, haben aber trotzdem kaum Chancen zugelassen. Mit dem Platzverweis haben wir das Spiel zwar in die Hand genommen, agierten im letzten Drittel jedoch zu unentschlossen und konnten kaum Gelegenheiten kreieren. In der zweiten Halbzeit haben wir die Dominanz mit dem Ball vermissen lassen. Dennoch haben wir gute Chancen herausgespielt, uns aber nicht belohnen können. Postwendend folgte nach einer Großchance der Rückstand, woraufhin zwei weitere Treffer fielen, die wir viel zu einfach bekommen haben. In der Summe haben wir uns heute selbst geschlagen.“ Der Wendepunkt und der Maouel-Faktor Lange Zeit sah es nach einem torlosen Remis aus, doch als die personelle Gleichheit wiederhergestellt war, schlug die Stunde der Kölner Effizienz. Ein Steckpass von Justin Raider auf Marvin Mausbach (81.) brach den Bann. In der Folge übernahm Kader Maouel das Zepter: Erst veredelte er eine Flanke von Lewin Schmitt (87.), dann setzte er nach Vorarbeit des eingewechselten Mahiro Haneishi (90.) den Schlusspunkt zum 3:0.

Effizienz als Trumpf: Rheindörfer festigen Verfolgerrolle Mit einem 2:0 (1:0) gegen den Heiligenhauser SV baute die Mannschaft von Sebastian Tillmann ihre beeindruckende Serie im Jahr 2026 weiter aus. Besonders süß schmeckt der Dreier mit Blick auf die Konkurrenz: Da sich die direkte Konkurrenz im Verfolgerduell zwischen Südwest und Jan Wellem die Punkte teilte, rücken die Rheindörfer bis auf zwei Zähler an Platz 3 heran. Der Rückstand auf das Führungsduo Deutz/Schönenbach beträgt zudem nur noch fünf Punkte – das Aufstiegsrennen bleibt eine extrem enge Kiste. Manuel Montag (18.) stellte die Weichen früh auf Sieg, ehe David Meyes (56.) im zweiten Durchgang für die Entscheidung sorgte. Einziger Wermutstropfen blieb die Rote Karte für Luca Struth kurz vor dem Abpfiff. Sebastian Tillmann: „Individuelle Qualität sprach für uns“ Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann sah eine erste Halbzeit, in der sein Team spielerisch noch reichlich Luft nach oben hatte, aber durch Kaltschnäuzigkeit glänzte. „Es war das erwartet unangenehme Spiel gegen einen hartnäckigen Gegner. In der ersten Halbzeit haben wir ein schwaches Spiel gemacht und sind überhaupt nicht richtig reingekommen. Dass wir dennoch mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen sind, spricht für die individuelle Qualität, die wir in der Mannschaft haben. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns deutlich steigern, sind direkt besser reingekommen, haben die Kontrolle übernommen und unseren Matchplan endlich umgesetzt. Dadurch konnte sich der Gegner im zweiten Durchgang keine echte Torchance mehr erspielen. Der Platzverweis für Luca Struth ist natürlich absolut bitter, aber wir werden diesen Ausfall als Team gemeinsam auffangen. Am Ende war es ein wichtiger, dreckiger Sieg.“ Andy Esins: „Rheindörfer machen aus wenig viel“ HSV-Trainer Andy Esins trauerte vor allem der verpassten Chance in der ersten Hälfte nach. Während die Leistung vor der Pause stimmte, fehlte nach dem Seitenwechsel die nötige Durchschlagskraft, um die abgezockten Gastgeber ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. „Wir sind zufrieden mit der ersten Halbzeit, aber unzufrieden mit der zweiten. Gerade in den ersten 20 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und hatten bis zum Pausenpfiff mehr vom Spiel bei einem ausgeglichenen Torchancenverhältnis. In der zweiten Halbzeit waren die Rheindörfer dann besser und haben uns richtig laufen gelassen. Letztendlich gewinnt Rheindörfer, weil sie – wie schon im Hinspiel – aus wenig Chancen viel machen. Wenn du so effizient bist, stehst du eben oben. Da wir gerade im zweiten Durchgang die Gefahr vor dem Tor komplett haben vermissen lassen, geht die Niederlage in Ordnung.“ Die Rheindörfer schleichen sich damit immer näher an die absolute Spitze heran. Der HSV hingegen muss die zweite Niederlage in Folge verdauen.

Acht Tore: Deutz 05 mit Pflichtsieg gegen Brühl Es war das erwartet einseitige Duell zwischen dem Primus und dem abgeschlagenen Schlusslicht. Die Sportvereinigung Deutz 05 ließ keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und besiegte den SC Brühl mit 8:0 (3:0). Während die Deutzer damit punktgleich mit dem SV Schönenbach an der Spitze thronen, setzt sich für die tapfer kämpfenden Brühler die sportliche Talfahrt fort. Hannes Diekamp: „Viel zu ungenau, behäbig und träge“ Obwohl das Ergebnis eine klare Sprache spricht, war Deutz-Coach Hannes Diekamp mit der spielerischen Darbietung seiner Mannschaft über weite Strecken nicht vollends einverstanden. Die drei Punkte und die weiße Weste nahm er jedoch gerne mit. „Die drei Punkte waren wichtig, zu null zu gewinnen war wichtig. Mit dem Spiel an sich bin ich jedoch nicht so zufrieden. Wir waren über viele Strecken des Spiels viel zu ungenau, behäbig und träge. Die Jungs haben es zwar trotzdem gut gemacht, aber wir können deutlich besser Fußball spielen und werden das hoffentlich in den nächsten Wochen auch zeigen. Zum Abschluss auch noch mal Respekt an Brühl, dass sie das so durchziehen. Ich hoffe, sie können sich in den nächsten Wochen bis zum Saisonende noch mal belohnen – das würde ich ihnen wünschen.“

Özmen rettet Jan Wellem den späten Punkt im Verfolger-Gipfel Das Topspiel der Bezirksliga Staffel 1 zwischen der DJK Südwest Köln und dem SSV Jan Wellem hielt, was es versprach – auch wenn das 2:2 (2:0) am Ende für beide Teams im Aufstiegsrennen eigentlich zu wenig ist. In einem Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten sah sich Südwest auf der Siegerstraße, ehe die Gsella-Elf eine Aufholjagd starteten und sich in der 89. Minute belohnten. Die erste Hälfte gehörte klar Südwest, die Jan Wellem eiskalt auskonterten. Nikolai Piorkowski bewies zweimal Nervenstärke vom Punkt (13./17.) und stellte früh auf 2:0. Doch Jan Wellem gab sich nicht auf, verkürzte durch Phil Kramer (60.) und drückte in einer spannenden Schlussphase auf den Ausgleich, den Burak Özmen kurz vor dem Abpfiff markierte. Daniel Errens: „Defensiv eine Monsterleistung in der ersten Hälfte“ DJK-Coach Daniel Errens schwankte nach dem Spiel zwischen Stolz über die Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche und der Enttäuschung über den verspielten Vorsprung. „Über 90 Minuten geht das Ergebnis so in Ordnung. Die erste Halbzeit ging ganz klar an uns. Wir waren im letzten Drittel zweimal nur durch ein Foulspiel zu stoppen, sodass wir zwei mehr als berechtigte Elfmeter bekamen und diese auch verwandelten. Wir hatten sogar noch das 3:0 auf dem Fuß – rückwirkend müssen wir uns ankreiden, dass wir da den Deckel nicht draufgemacht haben. Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als letzte Woche in Frielingsdorf und defensiv in der ersten Hälfte eine Monsterleistung abgeliefert", lautet das Resümee des DJK-Coaches. Im zweiten Abschnitt sei seinem Team gegen den Ball die Puste ausgegangen: "Jan Wellem ist mehr Risiko gegangen, und wir haben es nicht mehr so sauber wegverteidigt bekommen. Unser Torhüter Bennett Perchtold hat zweimal glänzend verhindert und auch unsere Feldspieler auf der Linie retteten. Am Ende war das 2:2 fast eine Frage der Zeit. Aber mit etwas Abstand betrachtet haben wir gegen ein formstarkes Jan Wellem bestanden. Es ist bemerkenswert, dass wir keines unserer fünf Topspiele in dieser Saison verloren haben.“ David Gsella: „In den ersten 25 Minuten ein bisschen gepennt“ Jan-Wellem-Trainer David Gsella ärgerte sich über den schläfrigen Beginn seiner Elf, lobte aber die Moral, die sein Team zurück ins Spiel brachte. „In den ersten 25 Minuten haben wir ein bisschen gepennt – wir wurden bei zwei eigenen Ecken ausgekontert, woraus dann zwei Elfmeter resultierten. Dann hat die Mannschaft sich aber gut gefangen, sich stark ins Spiel gekämpft und viele Torchancen gehabt. Die zweite Halbzeit war einfach sehr, sehr gut. Da haben wir ein richtig gutes Gesicht gezeigt und das Ding noch gedreht. Wir haben den Punkt verdient mitgenommen, und ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber am Ende ist ein Punkt natürlich eigentlich zu wenig für uns.“ Durch die Punkteteilung treten beide Mannschaften im Kampf um die Spitzenplätze etwas auf der Stelle, während die SpVg Rheindörfer als lachender Dritter des Spieltags näher herankommt. Südwest bleibt vor Jan Wellem, verpasst es aber, den Druck auf das Führungsduo Deutz/Schönenbach maximal zu erhöhen.