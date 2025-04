Tewes und Krois schießen TBM zum 15.ten Saisonsieg

Ein hartes Stück Arbeit wartete auf den Tabellenführer. Beim Auswärtsspiel beim Vorletzten dem SV Sachsenkam mussten sich die Spielerinnen erst mal auf Naturrasen umstellen. Das gelang gut. Von Beginn an spielbestimmend und Luise Escherich mit ersten Torschüssen auf das Gehäuse der Gastgeber. In der 10. Minute muss sich Keeperin Sissi Braun das erste Mal richtig strecken. Ann-Kathrin Mayer hatte abgezogen. Eckbälle bringen noch nichts ein. Ein Freistoß aus 20 Metern von Liliane Raths, in der 17. Minute, schnappt sich Braun. Die nächste Ecke von Meryem Richter segelt an den kurzen Pfosten. Frieda Krois versucht sich aus der Distanz aber weit vorbei. Escherich geht in der 22. Minute aus halblinker Position in den Strafraum verzeiht aber ihren Schuss am langen Pfosten vorbei. Der TBM weiter im Vorwärtsgang, keine Entlastung für die Heimelf. Wieder Ecke, Torschuss TBM. Dann fällt das erste Tor wird aber wegen Abseits zurückgenommen. Kurze Zeit später in der 29. Minute startet dann Toni Tewes allein aufs Tor zu, aber auch sie zielt mit ihrem Schuss am langen Pfosten vorbei. Einen Vorstoß in den Strafraum haben dann die Gastgeber, aber Sabrina Gahr kann den Torschuss gerade noch blocken. Auf der anderen Seite muss das erste Tor fallen. Escherich wird nach starker Kombination frei gespielt scheitert aber an Keeperin Braun. Somit bleibt die erste Halbzeit torlos.

Die Heimelf startet in die zweite Hälfte engagiert und holt zwei Eckbälle raus. Diese werden problemlos vom TBM verteidigt. Richter in der 56. Minute mit einem noch harmlosen Torschuss und dann funktioniert es endlich. Gahr schlägt aus dem Zentrum einen halbhohen Diagonalball in den Lauf von Krois, diese zieht aus 12 Metern ab und Keeperin Braun wehrt den Ball stark ab, aber der Ball landet vor den Füßen von Tewes und diese netzt aus acht Metern die überfällige Führung ein. Nur drei Minuten später landet ein Eckball bei Rosie Baus, diese verlängert auf den zweiten Pfosten und dort nickt Krois den Ball ins Netz ein. Etwas nachlässig bzw. stark durchgesetzt kommt Sachsenkam, in der 66. Minute, auf der linken Abwehrseite bis zur Grundlinie durch und der Rückpass an den Strafraum, findet die aufgerückte Theresa Matheis. Ihr Schuss geht um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Die beste Torchance für die Heimelf ist auch die einzige. So plätschert das Spiel in die Schlussphase. Viel passiert da nicht mehr und mit dem Schlusspfiff feiert der TBM den 15.ten Saisonsieg.