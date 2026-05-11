Tewel siegt wieder, Spitzenduo neu gemischt

– Foto: Thies Meyer

Die Kreisliga Heidekreis hat ein neues Spitzenduo, nachdem Wietzendorf Ciwan Walsrode überholte. Im Tabellenmittelfeld konnte Leinetal das direkte Duell gegen Rethem gewinnen und im Keller siegte Tewel erstmals seit einer halben Ewigkeit. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Der SC Tewel setzte sich deutlich mit 4:1 bei der SG Wintermoor / SV Schülern durch. Ole Möhrmann brachte die Gäste früh in Führung, ehe Fabien Möhrmann und Wesley Weitz noch vor der Pause auf 3:0 erhöhten. Markus Diers verkürzte nach dem Seitenwechsel zwar für die Gastgeber, doch Nico-Miguel Mohr stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Für Tewel war es der erste Sieg nach neun sieglosen Partien in Serie.

Heidmark feierte einen knappen 1:0-Auswärtssieg beim SV Niedersachsen Buchholz. Lange blieb die Partie torlos, ehe Toni Elias Hubert in der 66. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. Buchholz fand anschließend keine Antwort mehr. Für die Gäste war es der dritte Sieg in Serie.

Eintracht Leinetal drehte das Heimspiel gegen Viktoria Rethem nach frühem Rückstand noch zu einem 3:1-Sieg. Till Reese brachte die Gäste zunächst per Foulelfmeter in Führung, doch Max Martinke glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Steffen Heitmann per Strafstoß und Morten Röttjer für den verdienten Erfolg der Gastgeber. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich, nun wartet Rethem seit drei Partien auf einen Dreier.

Die SG Allertal feierte gegen Benefeld-Cordingen einen souveränen 5:0-Heimsieg. Admin Spahic brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mathis Ralf, Volkan Öztürk und Jesse Schliekelmann deutlich, ehe Louis Evers per Foulelfmeter in der Schlussminute den Endstand besorgte.

Germania Walsrode gewann knapp mit 1:0 bei der FG Fulde / Stellichte. Das entscheidende Tor erzielte Hassan-Sascha Turgut kurz nach dem Seitenwechsel in der 53. Minute. Weitere Treffer fielen in einer umkämpften Partie anschließend nicht mehr. Ein knapper, aber wichtiger Sieg, um Platz eins zu halten.