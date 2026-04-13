Teverens Offensivwucht, Hürths seltene Punktteilung

– Foto: Volker Lemm

Während Germania Teveren ein Ausrufezeichen setzt, kommt Spitzenreiter FC Hürth nicht über ein Remis hinaus. Im Tabellenkeller bleibt es eng, mehrere direkte Duelle bringen Bewegung in den Abstiegskampf.

Im Kellerduell zwischen Rang 14 (13 Punkte) und Rang 13 (19 Punkte) setzte Arnoldsweiler ein wichtiges Zeichen. Julius Lemm (73.) und Maruyama Shogo (81.) trafen für die Gastgeber, Dominic Sinanoglu gelang zwischenzeitlich der Ausgleich (77.). Die Partie war von vielen Unterbrechungen geprägt und endete mit drei Platzverweisen. Arnoldsweiler wahrt damit seine Minimalchance im Abstiegskampf.

Der Tabellenfünfte (31 Punkte) setzte sich souverän gegen den Achten (27 Punkte) durch und bestätigte seine stabile Form. Gianluis Di Fine brachte Fliesteden in der 26. Minute in Führung, ehe Bilal Chanaa (68.) und Kenan Catic (82.) nachlegten. Schafhausen blieb über weite Strecken harmlos und fand offensiv kaum Lösungen. Fliesteden baut damit den Abstand auf das Mittelfeld aus.

Der Tabellenvierte (34 Punkte) dominierte den Zwölften (20 Punkte) nach anfänglicher Abtastphase deutlich. Innerhalb von drei Minuten sorgten Olaife Orolade (29.), Maximilian Wickum (30.) und Tarik Kabalakli (32.) für klare Verhältnisse. Ein Eigentor von Nils Küppers (68.) sowie zwei Treffer von Folajomi Orolade (72., 81.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Teveren überzeugte vor allem durch konsequente Chancenverwertung.

Der Tabellenführer (53 Punkte) kam beim Siebten (29 Punkte) nicht über ein torloses Remis hinaus. Beide Mannschaften agierten diszipliniert, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten rar. Hürth konnte seine Dominanz aus den Vorwochen nicht in Durchschlagskraft ummünzen. Lich-Steinstraß punktet damit erneut gegen ein Spitzenteam.

Der Elfte (21 Punkte) unterlag dem Neunten (25 Punkte) trotz Führung. Nico Czichi brachte Uevekoven in der 24. Minute in Front, ehe Kian Soleimankhani (73.), Tobias Knoben (86.) und Mauric Dörfler (86.) die Partie drehten. Eilendorf nutzte seine Chancen in der Schlussphase konsequent. Uevekoven verpasste es, sich im Tabellenmittelfeld weiter zu stabilisieren.

Im Duell der unteren Tabellenregion (15. mit 12 Punkten gegen 10. mit 24 Punkten) gab es keinen Sieger. Burak Hendem brachte Glesch-Paffendorf kurz nach der Pause in Führung (48.), Bryant Baidoo glich für Kurdistan Düren in der 70. Minute aus. Beide Teams blieben offensiv insgesamt zu ungenau. Das Remis hilft im Abstiegskampf keinem der Beteiligten entscheidend weiter.