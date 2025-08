Teveren vor dem Neustart: „Maximaler Erfolg“ als neues Leitbild

– Foto: heidebote.

Germania Teveren will nach einer schwierigen Rückrunde in der Landesliga wieder angreifen. Trainer Sebastian Wirtz erklärt, was sich im Sommer getan hat, welche Ziele er verfolgt – und was ihn am Verband stört.

Der Klassenerhalt war Pflicht – jetzt soll der Umschwung gelingen. Nach einer durchwachsenen Saison mit Platz 10 in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 will Germania Teveren unter Trainer Sebastian Wirtz einen neuen Anlauf nehmen. Mit überarbeitetem Kader, erweitertem Trainerstab und klaren Ambitionen. „Ich habe im Winter mit der klaren Mission Klassenerhalt übernommen“, sagt Wirtz im Rückblick auf seine erste Halbserie beim Traditionsverein. „Tabellarisch haben wir das Ziel am Ende souverän erreicht – auch ohne Mithilfe von Rott.“ Der Rückzug des SV Rott war sportlich ohne Relevanz, Teveren sicherte sich den Ligaverbleib mit 35 Punkten (11 Siege, 2 Remis, 17 Niederlagen) aus eigener Kraft. Dennoch bleibt bei Wirtz Unzufriedenheit zurück: „Zufrieden bin ich mit der Rückrunde nicht.“

Gelungener Start in die Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann am 13. Juli. „Die ersten Testspiele und Trainingseinheiten waren sehr erfolgreich“, berichtet Wirtz. Ein Problem kennt jedoch fast jeder Amateurtrainer im Sommer: Urlaubszeit. Phasenweise musste der Coach mit deutlich reduzierter Trainingsgruppe arbeiten. „Solange sich das in Grenzen hält und nur temporär ist, muss man das als Trainer akzeptieren und das Beste draus machen“, so Wirtz pragmatisch. Großer Umbruch, klare Kaderstruktur

Im Sommer hat sich in Teveren einiges getan: Ein größerer Umbruch wurde vollzogen, der Kader umfasst nun 22 Feldspieler plus drei Torhüter. „Die Kaderplanung ist abgeschlossen und wir sind sehr zufrieden mit dem Kader“, betont Wirtz. Auch im Funktionsteam wurde nachgelegt: Jonas Treu ergänzt künftig das Trainerteam – eine Maßnahme, die die tägliche Arbeit weiter professionalisieren soll.