Teveren verteilt „vier Geschenke“

Für Sebastian Wirtz war die Geschichte des Spiels schnell erzählt: „Wir haben vier Geschenke an den Gegner verteilt“, sagte Germania Teverens Trainer. Mit 1:4 (1:2) hatte der Fußball-Landesligist in Zülpich verloren. „Bei so einem Ergebnis kann man aber natürlich auch nicht davon sprechen, dass es unverdient gewesen ist“, fügte Wirtz hinzu.

Kurz nach Anpfiff musste der 32-Jährige bereits mit ansehen, wie ein langer Ball nach dem Anstoß direkt im ersten Gegentreffer durch Manuel Macherey (1.) mündete. „Danach kommen wir gut ins Spiel, haben mehr Kontrolle nach einem wilden Beginn“, meinte Wirtz. Die Folge: Patrick Rubaszewski gelang der Ausgleich (14.).

Einen Einwurf von der Mittellinie über die Abwehrkette hinweg nutzte Constantin Pennartz zum 1:2 aus Teverener Sicht (26.). In Durchgang zwei hatte die Germania eine gute Phase – wenn auch ohne klare Torchancen. Einen fatalen Fehler im Aufbau bestrafte Marvin Iskra zum 3:1 für Zülpich (79.); Devin Nickisch erhöhte kurz vor Schluss per Strafstoß zum Endstand (90.). „Wir wissen, wo wir dran sind. Nachdem wir hochgehandelt wurden, müssen wir erst einmal Leistung bringen“, verdeutlichte Wirtz.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de