Teveren verpasst Sieg im Spitzenspiel nur knapp In der letzten Minute kassiert die Germania den Ausgleichstreffer bei Borussia Lindenthal-Hohenlind.

Der vierte Sieg in Serie war greifbar. In allerletzter Sekunde rettete Gastgeber Borussia Lindenthal-Hohenlind ein 2:2 gegen Tabellenführer Germania Teveren.

Mit seinem dritten Saisontor brachte Mehmet Yilmaz (5.) die Gäste in Führung. Nur fünf Minuten später glich der Gastgeber durch Alexander Fuchs (10.) aus; der erste Gegentreffer für Teverens Keeper Niklas Aretz nach 340 Minuten.

In der Schlussphase legte Dominik Baczewski (81.) per Foulelfmeter das 2:1 vor. In der letzten Minute gelang Alexander Schmidl nach einem Eckball noch der Ausgleich. Seit der 77. Minute spielte Teveren nur noch zu zehnt, da Kapitän Tobias Wilhelm die Gelb-Rote Karte erhielt. „Schade, dass es nicht zum Sieg reichte. Denn wir hatten die größeren Chancen, ihn zu holen“, bedauerte Teverens Trainer Rob Hutting.