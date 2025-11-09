Teveren verpasst den Sprung unter die Top fünf

Fußball-Landesligist Germania Teveren hat durch das 2:2 gegen Viktoria Glesch-Paffendorf den Sprung unter die besten fünf Teams der Liga verpasst. Bei einem Sieg hätten die Heidekicker den SC Fliesteden überholt.

Die Partie begann schon recht unglücklich für die Germanen. In der ersten Minute traf Aleksandar Manolov für Glesch zum 1:0. Stefan Savic war in der 27. Minute zum 1:1 für Teveren erfolgreich. Aber Manolov sorgte noch vor der Pause (38.) für die erneute Gästeführung. Drei Minuten vor Spielende schaffte Stefan Savic (87.) doch noch den Ausgleich.

Savic war es auch, der sich zum Spieler des Spiels hätte machen können. Aber ein Schuss von ihm landete an der Querlatte. „Dieses Remis ist für uns vor allem deshalb ärgerlich, weil Glesch nur zweimal aufs Tor geschossen und zwei Treffer erzielt hat“, sagte Teverens Trainer Sebastian Wirtz, hatte aber auch noch einen Grund, sich zu freuen. „Wir sind jetzt im vierten Spiel in Folge ungeschlagen.“ Daraus soll nächsten Sonntag in Arnoldsweiler eine „Fünf“ werden.

