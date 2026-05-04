 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Teveren siegt spät, Breinig patzt - Kampf um Platz zwei wird spannend

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 2 bringt Bewegung im oberen Drittel und wichtige Punkte im Abstiegskampf.

von Tim Zimmer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Engelbert Fell

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LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Während Zülpich im Topspiel dreifach punktet und Breinig federn lässt, leistet sich Tabellenführer Hürth einen unerwarteten Ausrutscher. Auch im Tabellenkeller bleibt die Lage eng.

Gestern, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
2
0
Abpfiff

Der Neunte Brand (29 Punkte) setzte sich gegen Schlusslicht Glesch-Paffendorf (12 Punkte) durch. Arigbe traf zur Führung (53.), Akherraz erhöhte per Kopf (77.). Die Gäste hielten lange mit, blieben offensiv aber harmlos. Brand sichert sich damit endgültig den Klassenerhalt.

Gestern, 15:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
5
2
Abpfiff

Der Tabellenvierte Germania Teveren (37 Punkte) drehte nach schwacher erster Hälfte einen 1:2-Rückstand gegen den Zwölften aus Uevekoven (21 Punkte). Nach Treffern von Rubaszewski (22.) sowie Jäger (30.) und Hübsch (35.) für die Gäste brachte Wickum (53.) die Wende ins Rollen. Kabalakli (80., 90.) und Kiala (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Teveren festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
4
1
Abpfiff

Der Zweite Zülpich (57 Punkte) wurde seiner Favoritenrolle gegen den Elften Schafhausen (27 Punkte) gerecht. Ohrem (7.), Iskra (11.) und Schiffer (45.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach dem Anschluss durch Massakidi (64.) stellte Huschke (90.+2) den Endstand her. Zülpich bleibt damit erster Verfolger von Hürth.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
SV Breinig
SV BreinigBreinig
3
3

Der Tabellen-13. Helpenstein (20 Punkte) holte gegen den Dritten Breinig (50 Punkte) nach 0:3-Rückstand noch ein Remis. Tahir (8.), Mohr (22.) und Gruhn (35.) trafen früh für die Gäste. Bate (54.), Ait Kassi per Foulelfmeter (60.) und Issaka (86.) glichen aus. Breinig verpasst damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
2
2
Abpfiff

Der Zehnte Kurdistan Düren (28 Punkte) und der Sechste Fliesteden (35 Punkte) trennten sich ausgeglichen. Ilunga brachte die Gastgeber in Führung (24.), Kremer glich per Handelfmeter aus (27.). Chanaa (80.) schien das Spiel zu entscheiden, ehe Yasar in der Nachspielzeit (90.+4) rettete. Beide Teams bleiben im gesicherten Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
4
3
Abpfiff

Im Verfolgerduell setzte sich der Siebte Eilendorf (34 Punkte) gegen den Fünften Verlautenheide (36 Punkte) knapp durch. Tchacoura (19.), Knoben (34.) und Beckers (58., 71.) sorgten für eine klare Führung. Tangerding (68.), Roßmüller (75.) und Braun (85.) verkürzten spät. Eilendorf rückt damit näher an die obere Tabellenhälfte heran.

Gestern, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
0
0
Abpfiff

Tabellenführer Hürth (60 Punkte) ließ gegen den Vorletzten Arnoldsweiler (14 Punkte) überraschend Punkte liegen. Trotz spielerischer Überlegenheit gelang kein Treffer. Arnoldsweiler verteidigte kompakt und sicherte sich einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Für Hürth ist es ein unerwarteter Dämpfer im Titelrennen.