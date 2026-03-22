Teveren siegt durch späte Tore

Eilendorfs Hakim Aikar (Nr.6) steigt im Strafraum hoch, erreicht den Ball aber nicht. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Die Würze zu einem guten Landesligaspiel erfolgte erst im (fast) letzten Moment. Germania Teveren und der SV Eilendorf hatten sich fast schon stillschweigend auf ein 0:0 verständigt, da schlugen die Gastgeber doch noch unbarmherzig zu. Joel Klieber schloss mit einer feinen Einzelleistung zum 1:0 (79.) ab. Aus spitzem Winkel traf der Außenspieler. Klieber war erst vier Minuten vor seinem Erfolg für Ayoub Ougandou eingewechselt worden.

Ebenso ansehnlich wie die späte Führung war das Teverener 2:0 aus der 88. Minute. Ein Freistoß, von Simon Hetterle getreten, landete auf dem Kopf des ebenfalls eingewechselten Stefan Vujicic. Dessen wuchtiger Kopfball war unhaltbar für SV-Torwart Jonas Balthasar. Teverens Trainer Sebastian Wirtz hatte also gleich zweimal ein „goldenes Händchen“ in Sachen Einwechslunen.

Fast 80 Minuten hatten die Gäste mit einer gut gestaffelten Defensive konsequente Abwehrarbeit verrichtet. Im ersten Abschnitt hätte der SV durchaus in Führung gehen können. Vier vergebene Großchancen zählte Trainer Jasmin Muhovic. „Da hätten wir die Begegnung für uns entscheiden können, ja müssen!“ Deutlich besser als noch im Heimspiel gegen Helpenstein (1:5) präsentierte sich der Gastgeber. Nur zwingende Möglichkeiten gab es bis in die Schlussphase kaum. Olaife Orolade hätte beinahe noch das 3:0 draufgepackt (90.). Wirtz war wie Muhovic angetan von der gutklassigen Begegnung.