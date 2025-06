Teveren schafft den Klassenerhalt

Erst in der Schlussphase kam richtig „Bewegung“ in die Begegnung. Die mit fünf Akteuren aus der U19 angetretenen Gäste waren alles andere als Kanonenfutter für den früheren Mittelrheinligisten Teveren. Düren hatte gar die ersten beiden Torchancen in dieser spielerisch dürftigen Begegnung. Ob der Pfingstsonntagsbraten bei den Gastgebern zu üppig war? Tormöglichkeiten gab es für die Gastgeber in den ersten 30 Minuten so gut wie gar nicht. Dagegen hatten die Gäste durch Marcel Olschewski (22.) und auch durch Fabian Laux (23.) zwei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. In dieser Phase wirkten die Dürener Jungspunde frecher und fixer als die Hausherren. Auch, als Tim König (34.) per Kopf die dritte Möglichkeit zu einem Treffer vergab.