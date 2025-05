Teveren macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Wieder steht die Null

Die Ansicht ist durchaus optimistisch bei noch sechs Spieltagen und einer Nachholpartie für den Ex-Mittelrheinligisten. Doch hat sich die Situation nach dem Erfolg über Eilendorf und dem Sieg in Helpenstein (6:0) für die Mannschaft von Trainer Sebastian Wirtz tatsächlich entspannt. Derzeit haben Wirtz und Co. sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Außerdem war die Freude nach dem Erfolg über den SVE insofern besonders groß, dass man das zweite Spiel hintereinander „zu Null“ absolviert hatte. Das kam auch beim Siegertrainer gut an. „Am Ende haben wir das Spiel heute gut über die Zeit gebracht. Schade ist nur, dass wir nicht noch das 2:0 gemacht haben. Denn auch das war möglich“, fasste Wirtz die Begegnung zusammen.