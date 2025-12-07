Teveren holt sich einen verdienten Sieg

Die Germania musste am Sonntag in Fliesteden antreten. – Foto: Colourbox

Fußball-Landesliga: Germania Teveren gewinnt beim SC Fliesteden mit 2:0.

Gegen den Fußball-Landesliga Aufsteiger SC Fliesteden holten sich die Germanen aus Teveren einen verdienten 2:0-Sieg. Wenngleich die erste Halbzeit an den Gastgeber ging, nachdem man zweimal Latte und Pfosten getroffen hatte, wurden die Germanen nach dem Pausentee mutiger und trauten sich nun etwas mehr zu.

Heute, 14:00 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden Germania Teveren Teveren 0 2 Innerhalb von knapp zehn Minuten schossen sie dann zwei Tore und hielten diesen Vorsprung bis zum Ende sicher in den Händen. Zunächst traf Stefan Savic nach Vorarbeit von Patrick Rubaszewski mit seinem fünften Saisontor ins Schwarze (68.). Dann war es Joao Claudio Kiala, der nach Zuspiel von Stefan Savic das 2:0 vorlegte, bei dem es bis zum Ende blieb und Trainer Sebastian Wirtz sehr zufrieden machte.