Teveren holt „Last-Minute-Sieg“ in Helpenstein

Fußball-Landesliga: Germania Teveren schießt in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer beim SV Helpenstein.

Ein Teil der 215 Zuschauer hatte schon das 200 Meter entfernt liegende Helpensteiner Vereinsheim erreicht, da „klingelte“ es im Derby der Fußball-Landesligisten SV Helpenstein und Germania Teveren doch noch. Teverens Isiaq Olaife Orolade hatte einen symbolischen Schokoladeriegel für seine Kameraden gezückt. Mit dem 2:1 (90.+5) hatte der jüngere der Orolade-Brüder im HS-Derby den Siegtreffer erzielt.

Rocco Hoitink erzielt die Führung

Es ist der erste Dreier für die Germanen, während der SV Helpenstein mit null Punkten am Tabellenende kleben bleibt. Trotz der für ein Derby mageren Zuschauerzahl entwickelte sich schnell ein intensives Spiel. Teveren als Taktgeber hatte dabei sichtlich mehr von der Partie, im Gegensatz zu den defensiver auftretenden Gastgebern. So hatte der Gast aus der Heide auch die erste klare Torchance nach 13 Minuten. Neuzugang Stefan Savic schoss allerdings aus 14 Metern knapp vorbei.

Teveren kurbelte sein Spiel nach vorne weiter an, während der SVH nach knapp 20 Minuten noch nicht einmal auf das gegnerische Tor geschossen hatte. Dafür „saß“ aber wenig später der erste Versuch der Hausherren. In der 23. Minute wuselte sich Rocco Hoitink durch und schob das Leder zum 1:0 für Helpenstein ins Netz. Mit dem Tor steigerte sich auch das Selbstbewusstsein des Teams von Trainer Dominik Hahn. Denn nun war der SV die spielbestimmende Mannschaft mit entsprechenden Chancen. Das hielt Teverens Trainer Sebastian Wirtz seinen Jungs nach 90 Minuten auch vor. „Mit diesem Spiel meiner Mannschaft heute kann ich nicht zufrieden sein. Wenn auch das Ergebnis natürlich stimmte“, sagte der Germania-Trainer.

Zumal der SV nur ganz knapp das 2:0 verfehlte. Ilyan Kasakis wurde in höchster Not von Teverens Abwehr vom Ball getrennt (30.). In der 37. Minute verhinderte Teverens Keeper mit einer Glanzparade das 0:2, das Julian Hahn auf den Füßen hatte. Dann wurde es höchst turbulent. In der laufenden Nachspielzeit der ersten Halbzeit foulte Edwyn Bate den Teverener Yannik Voussen heftig. Der Unparteiische ahndete das mit einer Roten Karte für den SV-Akteur. Dass ihm das leid tat, war dem SV-Stürmer noch eine halbe Stunde später anzusehen: Er weinte bitterlich und wurde vom Publikum getröstet.

Die schlimmere Konsequenz für Helpenstein: Den daraus resultierenden Freistoß setzte Patrick Rubaszewski punktgenau auf den Kopf von Teverens Kapitän Tobias Wilhelm – Ausgleich und Pausenpfiff! Die zweite Halbzeit glich einem Spiegelbild der ersten, nur dass Teveren zwischen der 60. und 69. Minute drei Riesenchancen durch Max Wickum, Patrick Rubaszewski und Joel Klieber zu einer beruhigenden Führung ausließ. Oder sie wurden vom sehr guten SV-Keeper Eric Wille entschärft.

Nach der Riesenenttäuschung durch das späte Teverener Siegtor war der Frust bei Helpensteins Trainer Dominik Hahn entsprechend groß. „Nicht nur das die Rote Karte völlig überzogen war, wir hätten aus unseren Möglichkeiten mindestens drei Tore vor der Pause machen müssen“, meinte der Trainer. Natürlich war Teverens Coach Sebastian Wirtz mit dem Resultat zufrieden, „aber das was die Jungs heute gezeigt haben ist, wie in den Spielen davor, nicht das, was sie können“.

