Setzt sich im Zweikampf durch: Raspos Burhan Gülez (vorne). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Teveren hadert nach dem 2:2 Fußball-Landesliga: Die Germania gibt bei Raspo Brand den Sieg noch aus der Hand. Teveren DJK RS Brand

Sebastian Wirtz fühlte sich kurz in die Osterzeit zurückversetzt. Nach dem 2:2 (1:0) im Fußball-Landesligaspiel bei Raspo Brand fluchte Germania Teverens Trainer quer über den Platz. „Wir haben Brand heute zwei Eiertore geschenkt.“ Der Ärger des Gästetrainers war nachvollziehbar: Vor allem im zweiten Abschnitt des Spiels hatte der Gast die Partie völlig im Griff. Zudem hatte man die Brander Führung aus der ersten Halbzeit zwischenzeitlich gedreht.

In einer Partie, die mit offenem Visier geführt wurde, profitierte zunächst das Gastgeberteam. Nach 30 flotten Minuten gelang Raspo das Führungstor. Felix Haupts zog einfach mal aus 25 Metern ab und überwand Germanen-Torwart Niklas Aretz. „Seht ihr, so einfach geht das“, brüllte Raspos Torhüter Daniel Bräuer den feiernden Kollegen zu. Die Teverener Abwehr musste sich ankreiden lassen, dass Haupts überhaupt so frei zum Schuss kommen konnte. Die ohne ihren Kapitän Tobias Wilhelm spielenden Gäste hatten aber auch schon in der 17. Minute Glück, dass ein Kopfball von Abdessamad Akherraz von Keeper Aretz zur Ecke gelenkt wurde. Nach diesem Warnhinweis kam Germania dann besser und federführend ins Spiel und vergab ihrerseits zwei gute Möglichkeiten durch Joel Klieber und Ayoub Ougandou. Teveren machte in der Defensive in der ersten Halbzeit nur einen Fehler, der allerdings zum Tor durch Haupts führte.

Gäste gehen in Führung In den zweiten 45 Minuten setzten sich die Gäste mehr und mehr in Szene. Das brachte dann auch den Ausgleich. Der eingewechselte Joao-Claudio Kiala erzielte in der 66. Minute sein erstes Saisontor. Brand kam nun nur noch selten aus der eigenen Hälfte und musste in der 74. Minute den Rückstand durch den Ex-Rotter Stefan Savic hinnehmen. Zuvor hatte Brand die erneute Führung ausgelassen, als Albert Korotaev eine hundertprozentige Einschussmöglichkeit nervös versiebte.