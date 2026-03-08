Teveren geht gegen Helpenstein unter

Das muss dem Fußball-Landesligisten Germania Teveren wie ein Albtraum vorgekommen sein. Im Derby mit dem abstiegsbedrohten SV Helpenstein setzte es am frühen Abend eine happige 1:5-Niederlage für die von Sebastian Wirtz trainierten Gastgeber. Zur Pause führten die Gäste mit 3:0 – und das noch nicht mal glücklich.
Der SVH machte gar keine Anstalten, defensiv aufzutreten. Von Anbeginn lief die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz in eine Richtung: zum Tor der Germanen. Dort stand mit Enis Ucuzoglu ein neuer Mann für den Stammtorwart Niklas Aretz im Kasten. Aretz saß derweil auf der Bank.
Schon in der dritten Minute musste der 19-jährige Torwart hinter sich greifen. Das 1:0 für Helpenstein erzielte Marcel Ryssen. Ein Helpensteiner Doppelschlag durch Erdem Acikgöz und Edwyn Bate (33./35.) – bei dem Germania-Torwart Ucuzoglu unglücklich aussah – leitete die Vorentscheidung ein. Teveren hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn es zu diesem Zeitpunkt 0:5 gestanden hätte.
Etwas Hoffnung für die Hausherren entstand, als Claudio Kiala (46.) das 1:3 gelang. Erneut Bate (48.) und Mannschaftskamerad Ryssen schraubten den Helpensteiner Vorsprung auf 5:1 (51.) hoch. Teveren mühte sich um eine Resultatsverbesserung, hatte den Gästen aber kaum etwas entgegenzusetzen.
„Die Niederlage ist absolut verdient“, sagte Germania-Trainer Wirtz nicht viele Worte. Helpensteins Co-Trainer Utku Arslan erklärte: „Unsere Mannschaft war schon die ganze Woche sehr motiviert und wollte diesen Sieg unbedingt. Wir wussten auch genau, wo Teveren seine Schwächen hat.“
