Teveren geht gegen Helpenstein unter

Teverens Joao Claudio Kiala wird auf dem Weg in den Strafraum von den Beinen geholt. Der Schiedsrichter hat die Situation im Blick. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Das muss dem Fußball-Landesligisten Germania Teveren wie ein Albtraum vorgekommen sein. Im Derby mit dem abstiegsbedrohten SV Helpenstein setzte es am frühen Abend eine happige 1:5-Niederlage für die von Sebastian Wirtz trainierten Gastgeber. Zur Pause führten die Gäste mit 3:0 – und das noch nicht mal glücklich.

Der SVH machte gar keine Anstalten, defensiv aufzutreten. Von Anbeginn lief die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz in eine Richtung: zum Tor der Germanen. Dort stand mit Enis Ucuzoglu ein neuer Mann für den Stammtorwart Niklas Aretz im Kasten. Aretz saß derweil auf der Bank. Schon in der dritten Minute musste der 19-jährige Torwart hinter sich greifen. Das 1:0 für Helpenstein erzielte Marcel Ryssen. Ein Helpensteiner Doppelschlag durch Erdem Acikgöz und Edwyn Bate (33./35.) – bei dem Germania-Torwart Ucuzoglu unglücklich aussah – leitete die Vorentscheidung ein. Teveren hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn es zu diesem Zeitpunkt 0:5 gestanden hätte.