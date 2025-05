Teveren feiert 6:0-Erfolg in Helpenstein

Das hatte sich angedeutet! Der hohe 6:0-Sieg des Fußball-Landesligisten Germania Teveren beim mitbedrohten SV Helpenstein kam nicht von ungefähr. Schon vor Wochenfrist hatte Teverens Trainer Sebastian Wirtz trotz der 0:1-Niederlage gegen Kurdistan Düren prophezeit: „Wir werden in Helpenstein gewinnen.“

Doppelschlag vor der Pause

Dass der Sieg gleich mit einem halben Dutzend Toren garniert wurde, hilft Teveren doppelt im Abstiegskampf weiter. Dagegen sackte der heimische SV auf Rang zwölf ab und muss wieder nach hinten schauen. Kurz vor der Halbzeit setzte Teveren zu einem Doppelschlag an, als man durch Luis Seferens (44.) und in der Nachspielzeit durch Folajoni Orolade zu zwei Treffern kam. Orolade, der im Winter aus Weiden zur Germania gekommen war, deutete schon seit Wochen an, dass er Teveren mit seiner Schnelligkeit weiterhilft.