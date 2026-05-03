Teveren dreht im zweiten Durchgang auf

Teveren auf Distanz zu halten, das war das Ansinnen der Gäste: Hier gelingt es Nico Czichi (Uevekoven, vorne) gegen Max Wickum. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Wird es für den Fußball-Landesligisten Sportfreunde Uevekoven tabellarisch noch mal eng? Nach der 2:5-Niederlage beim FC Germania Teveren könnte das der Fall sein. Auch wenn der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz für den Aufsteiger immer noch sieben Punkte beträgt.

Durch einen Foulelfmeter, den SF-Torhüter Patrick Wiesen an Teverens Stürmer Joel Klieber im Strafraum verursacht hatte, ging die Heimmannschaft 1:0 (22.) in Führung. Patrick Rubaszewski verwandelte den Strafstoß. Trotz der Führung spielten die Gastgeber etwas behäbig und auch ideenlos. „Das, was meine Mannschaft in der ersten Halbzeit gezeigt hatte, war einfach desolat“, urteilte Wirtz nach der Begegnung.

Zur Halbzeit führten die Gäste aus Uevekoven 2:1, mussten aber im zweiten Durchgang noch vier Treffer hinnehmen. Nach einer dicken Ansage, die die Hausherren von ihrem Trainer Sebastian Wirtz verabreicht bekamen, trat die Heimmannschaft ganz anders, sprich entschlossener, auf.

Die Folgen blieben für Germania nicht aus. Niklas Jäger glich für die Sportfreunde in der 30. Minute mit einem Schuss aus kurzer Distanz aus. Es kam noch besser für die abstiegsbedrohten Gäste. Auf Vorlage des früheren Tevereners Nico Czichi gelang Elias Hübsch in der 35. Minute das 2:1.

Ansprache zeigt Wirkung

In der Pause blies Germanias Trainer Sebastian Wirtz seinen Jungs den Marsch. Und zwar so, dass die Ansprache in der Kabine noch im entfernten Bauchem zu hören sein musste. Die Abreibung wirkte. Teveren trat nun ganz anders auf und schaffte durch Maximilian Wickum das 2:2 (53.).

Der Widerstand der Gäste brach zunehmend, aber auch die Ruppigkeiten nahmen zu. Eine schöne Einzelleistung des Germanen Tarik Kabalakli ließ die Platzherren mit 3:2 (80.) in Führung gehen. Teveren blieb hungrig und legte durch Joao Kiala (87.) das 4:2 nach. Damit nicht genug: Mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag machte Kabalakli das Endergebnis von 5:2 (90.) fest.

„Wir haben uns die Tore heute selbst reingemacht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, schimpfte Uevekovens Trainer Daniel Marschalk. Seine markige Ansprache an die Mannschaft in der Halbzeitpause rechtfertigte Teverens Trainer Wirtz unter anderem damit: „Ich habe eine positive Reaktion von den Jungs erwartet, und die ist dann ja auch gekommen“.

Gar nicht „geschmeckt“ haben dürfte den Uevekovenern die Punktgewinne von Arnoldsweiler (0:0 in Hürth) und von Helpenstein. Letzterer rang dem SV Breinig mit einem 3:3 einen Punkt ab.

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