Teveren belohnt sich nicht

Mit 1:0 bezwang am Sonntag der Tabellenletzte Viktoria Arnoldsweiler den Sechsten der Landesliga Germania Teveren. Nach einem bekannten deutschen Schlager, nachdem es Wunder immer wieder gibt, lässt sich dieses Match zwar nicht genau analysieren, aber dennoch darf sich die Viktoria darauf berufen, mit viel Einsatz und defensiv starker Gesamtleistung zumindest ein kleines Wunder geschaffen zu haben.

Bei einer Chancenverteilung von zehn zu null für die Gäste müssen sich auch sie hinterfragen, warum man es nicht geschafft hat, aus dieser hohen Überlegenheit Kapital zu schlagen. „Es war ein kleines Spiegelbild der Gesamtsituation der letzten Wochen. Trotz der hohen Anzahl an Freiräumen in des Gegners Hälfte und im Strafraum haben wir es nicht geschafft, uns heute mit drei Punkten zu belohnen, die absolut verdient gewesen wären“, zog Gästecoach Sebastian Wirtz ein ernüchterndes Fazit.

Gegen die spielerisch reiferen Germanen wehrten sich die Kleeblätter allerdings mit sehr viel Tempo, Leidenschaft und sehr hohem Teamgeist. In den ersten 20 Minuten gab es auf keiner Seite auch nur irgendeine nennenswerte Torgelegenheit, weil sich die Defensivblöcke beiderseits sehr intensiv um die Zerstörung des Spielflusses erfolgreich bemühten. Erst danach wurden Teverens Angriffe zwingender und in der 20. Minute verhinderte Arnoldsweilers Torwart Aiman Jahic einen Rückstand nach technischen Kabinettstückchen zweier Germanen durch den 16er. Zehn Minuten später vergab Boris Perencevic mit einem Kopfball aus fünf Metern übers Tor die Führung der Gäste. Maximilian Wickum verpasste fünf Minuten später mit seinem Flachschuss am langen Pfosten vorbei die Führung, ähnlich wie Patrick Rubaszewski, der eine Minute vor der Halbzeit an Torwart Jahic scheiterte.

Nach der Pause setzte sich das Spiel in ähnlicher Weise fort, Teveren übernahm das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz, die Kleeblätter arbeiteten mit hohem Einsatz dagegen und legten erneut, anders als noch bei den vorherigen Niederlagen, höchste Konzentration auf die Defensivarbeit.

Immer wieder Chancen

Dennoch gab es immer wieder gute Torchancen auf Teverener Seite. Seferens‘ Kopfball flog übers Tor (55.), Rubaszewskis Schuss aus 14 Metern wurde von Torwart Jahic pariert (55.), der auch in der 60. Minute die wohl größte Gelegenheit der Gäste nach einem Abspielfehler kurz vor dem 16er bravurös zunichtemachte, als erneut Rubaszewski völlig frei auf ihn zulief.

Bis zur 89. Minute vergaben noch Yannik Voussen (70./80.) und Fynn Ellermann (73.) sehr gute Führungsmöglichkeiten für Teveren, als dann eine der wenigen Eckstöße für die Viktoria von Yasar Brüning irgendwie durchrutschte zu Fabian Schnitzler, der aus kürzester Entfernung zum 1:0 für die Viktoria einnetzte.

„Das Glück war heute sicherlich auf unserer Seite gegen einen qualitativ hochwertigen Gegner. Wir haben eine hohe Laufbereitschaft gezeigt, jedoch nach vorne kaum für Entlastung sorgen können. Ich denke, heute haben wir uns das Glück, das uns zuletzt etwas gefehlt hat, mit unserer tollen Einstellung erarbeitet“, freute sich Viktoria Trainer Stephan Langen leicht schmunzelnd.

