Teutonias Sorge um Torjäger - Stralaus Trainerwechsel verpufft

Trotz zahlreicher Karten und hitziger Zweikämpfe fallen keine Tore. Schiedsrichter Peter Bunse hat eine schwierige Aufgabe, zeigt mehrfach Gelb und auch Rot. Türkiyemspor sammelt Punkt Nummer 10 (Platz 6), Liria bleibt mit nur einem Punkt Vorletzter.

Ein Offensivspektakel: Rayan Ait Manssour (5.) bringt Viktoria früh in Führung, Simon Stefanovic (40.) und Westhäusser (75.) treffen ebenfalls. Hansa hält mit einem Doppelpack von Yunus Can (14., 24.) dagegen, verliert am Ende aber knapp. Schiedsrichter Levi Barthelemy leitet eine turbulente Partie mit vielen Karten. Viktoria steht nun bei 9 Punkten (Platz 9), Hansa bei ebenfalls 9 (Platz 7). Ganz starke Saison bisher für 07.

Simon Böhm (18.) und Demba Mendy (71.) treffen für Meteor. Schiri Cem-Luca Cakir zeigt mehrere Karten, hat das Geschehen aber im Griff. Meteor klettert mit 10 Punkten auf Platz 5, während Wannsee mit 0 Punkten und -15 Toren auf Rang 14 festhängt.

Ein Treffer von Felix Weglöhner (12.) entscheidet die Partie. Trotz vieler Karten und hitziger Szenen behält Schiedsrichter Dr. Friedrich Hestermann die Kontrolle. Stern Marienfelde bleibt mit 15 Punkten Tabellenzweiter, Stralau steckt ohne Zähler und -14 Toren auf Platz 13 fest.

