Teutonia wuppt Topspiel – Türkiyemspor siegt sich in Fahrt

Der 10. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 bringt eine klare Botschaft: Tabellenführer SSC Teutonia 99 setzt sich im Spitzenspiel gegen Verfolger Stern Marienfelde knapp durch und baut die Führung aus. Dahinter halten Köpenicker FC und BFC Meteor mit deutlichen Siegen den Druck hoch, während Türkiyemspor mit einem 5:0-Erfolg ein weiteres Ausrufezeichen setzt. Für Stralau, Kladow und Union 06 bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt. Auch Wansee muss weiter zittern
Beim Flutlichtspiel in Wedding erwischt Meteor den besseren Start und geht durch Heimur früh in Führung. Noch vor der Pause gleicht Mahlsdorf durch Preiß aus. Nach dem Wechsel zieht Meteor das Spiel wieder auf seine Seite: Böhm sorgt für das 2:1, Karasu macht kurz vor Schluss den 3:1-Endstand perfekt. Meteor bleibt mit ebenfalls 25 Punkten punktgleich mit Köpenick auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze, Mahlsdorf II hängt im Mittelfeld fest.
Der Köpenicker FC legt früh vor: Noch in der Anfangsphase trifft Ilinseer doppelt und stellt auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel meldet sich Stralau kurzzeitig zurück, als Bresemann zum 2:1 verkürzt. Köpenick antwortet jedoch umgehend, Süring stellt den Zwei-Tore-Abstand wieder her, Wittenburg erhöht in der Schlussphase auf 4:1. Köpenick bleibt damit mit 25 Punkten erster Verfolger von Teutonia, Stralau steckt mit weiter nur vier Zählern tief im Tabellenkeller.
Hermsdorf stellt die Weichen schon vor der Halbzeit auf Auswärtssieg, als Jach zur Führung trifft. Kurz nach Wiederanpfiff legt Duncan das 2:0 nach. Hansa meldet sich im weiteren Verlauf durch Feldmeier zurück und verkürzt auf 1:2, kann die Partie aber nicht mehr drehen. In der Tabelle ziehen die Hermsdorfer damit nach Punkten mit Hansa gleich; beide Teams stehen nun mit 19 Zählern in der Verfolgergruppe hinter den Top Vier.
Im Topspiel zweier Aufstiegskandidaten bleibt es lange torlos, ehe Teutonia nach knapp einer Stunde den entscheidenden Treffer setzt. R. Stenzel sorgt mit einem Kopfball nach einer Ecke für das einzige Tor des Tages und beschert den Hakenfeldern einen knappen Heimsieg.
Teutonia Coach Matthias Wolk zeigt sich zufrieden trotz einer eher mäßigen Partie: "Der erwartete Abnutzungskampf stellt sich ein. Weil es um viel ging. Am Ende sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis". Sein Gegenüber von Stern Marienfelde: Ich habe kein schlechtes Spiel gesehen über 94 Minuten. In zwei Wochen sind wir wieder Zweiter nach dem Spiel gegen Meteor". So Maximilian Bunde.
Teutonia steht damit mit 27 Punkten weiter allein an der Spitze, Stern Marienfelde verliert den Anschluss an das Führungsduo und rutscht in der Tabelle hinter Köpenick und Meteor auf Rang vier ab.
Union 06 startet furios: Gleich zu Beginn trifft Pirron zum 1:0, doch Scheffler gleicht für Internationale wenig später aus. Mitte der ersten Halbzeit bringt Alsalama die Gastgeber erneut in Führung. Nach dem Wechsel kämpfen sich die Gäste zurück: Büll sorgt für den Ausgleich, Häußermann dreht die Partie im letzten Abschnitt zum 3:2 für Internationale. Union 06 bleibt mit nur einem Punkt Schlusslicht der Liga, Internationale schiebt sich mit nun elf Zählern ein Stück von der Abstiegszone weg.
Kladow erwischt auswärts den besseren Beginn und geht durch Werber in Führung. Kurz vor der Pause gleicht Cakir für Liria aus. Im zweiten Durchgang dreht Liria das Spiel zunächst, Ibrahimi trifft zum 2:1. Doch Kladow steckt nicht auf: Schikowski sorgt wenig später für den Ausgleich. Liria steht nun bei acht Punkten im hinteren Mittelfeld, Kladow nimmt zwar einen Zähler mit, bleibt mit insgesamt drei Punkten aber Vorletzter.
Türkiyemspor legt einen bilderbuchartigen Start hin: Zunächst trifft Ayvaz, kurz darauf erhöht Aboagye. Mitte der ersten Hälfte legt Aboagye nach, kurz vor der Pause schnürt Ayvaz seinen zweiten Treffer – die Kreuzberger führen zur Halbzeit bereits klar. Im zweiten Durchgang setzt Yilmaz mit dem fünften Tor den Schlusspunkt. Türkiyemspor steht damit bei 19 Punkten und schiebt sich bis auf Rang sechs vor, während Biesdorf II im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.
In Hakenfelde geht Wannsee zunächst in Führung, Bacher trifft im ersten Durchgang zum 0:1. Nach der Pause dreht Viktoria die Partie innerhalb weniger Minuten: Zuerst gleicht Weinlein aus, wenig später bringt Backfisch die U23 in Front. In der Schlussphase macht Ait Manssour mit dem 3:1 alles klar. Viktoria verbessert sich damit auf 15 Punkte und stabilisiert das Mittelfeld, Wannsee bleibt mit sieben Zählern in der Gefahrenzone knapp über den Abstiegsrängen. Wannsee Coach Vogel: "Nach dem 1:0 haben wir noch die große Chance zum 2:0. Verpassen wir und verlieren am Ende. Freuen uns auf das Spiel in Biesdorf in zwei Wochen vor frenetischem Publikum"
