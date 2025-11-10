Teutonia wuppt Topspiel – Türkiyemspor siegt sich in Fahrt

Hermsdorf stellt die Weichen schon vor der Halbzeit auf Auswärtssieg, als Jach zur Führung trifft. Kurz nach Wiederanpfiff legt Duncan das 2:0 nach. Hansa meldet sich im weiteren Verlauf durch Feldmeier zurück und verkürzt auf 1:2, kann die Partie aber nicht mehr drehen. In der Tabelle ziehen die Hermsdorfer damit nach Punkten mit Hansa gleich; beide Teams stehen nun mit 19 Zählern in der Verfolgergruppe hinter den Top Vier.

Im Topspiel zweier Aufstiegskandidaten bleibt es lange torlos, ehe Teutonia nach knapp einer Stunde den entscheidenden Treffer setzt. R. Stenzel sorgt mit einem Kopfball nach einer Ecke für das einzige Tor des Tages und beschert den Hakenfeldern einen knappen Heimsieg.

Teutonia Coach Matthias Wolk zeigt sich zufrieden trotz einer eher mäßigen Partie: "Der erwartete Abnutzungskampf stellt sich ein. Weil es um viel ging. Am Ende sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis". Sein Gegenüber von Stern Marienfelde: Ich habe kein schlechtes Spiel gesehen über 94 Minuten. In zwei Wochen sind wir wieder Zweiter nach dem Spiel gegen Meteor". So Maximilian Bunde.

Teutonia steht damit mit 27 Punkten weiter allein an der Spitze, Stern Marienfelde verliert den Anschluss an das Führungsduo und rutscht in der Tabelle hinter Köpenick und Meteor auf Rang vier ab.