Teutonia will Tabellenführung ausbauen

Der SSC Teutonia ist die Übermannschaft der Liga: fünf Spiele, fünf Siege, 29:6 Tore. Trainer Matthias Wolk konnte sich auch beim 4:3-Sieg in einem Offensiv-Feuerwerk bei Inter II auf seine Torjäger verlassen. Marvin Kubens (6 Tore, 2 Vorlagen) und Phelan Ackerschewski (5 Tore, 6 Vorlagen) wirbeln nach Belieben. Schlechte Nachricht: Kubens fehlt wegen eines Verkehrsunfalls wohl noch zwei Wochen. Gegner Mahlsdorf II, trainiert von Mirko Wilke, verlor zuletzt unglücklich mit 1:2 gegen Hermsdorf, bleibt aber mit sechs Punkten im Mittelfeld. Christian Preiss ist mit fünf Treffern gefährlich, doch gegen den Tabellenführer ist Mahlsdorf klarer Außenseiter.