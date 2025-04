Teutonia Weidens Pokaltraum: "Sind nicht umsonst so weit gekommen"

Ein Abend für die Geschichte? Am Mittwoch (19:30 Uhr) empfängt Teutonia Weiden im Halbfinale des Mittelrheinpokals den Drittligisten Viktoria Köln – ein echtes Highlight im Jupp-Derwall-Stadion, das trotz sportlich schwieriger Rückrunde für Euphorie bei Teutonia Weiden sorgt. Der Underdog aus der Mittelrheinliga will die Sensation gegen den Favoriten schaffen – und geht die Aufgabe mit einer klaren Haltung an.

"Es ist endlich mal ein Spiel, wo wir ohne Druck auflaufen können“, sagt Teutonia-Trainer Cayan Zenk. "Bis jetzt hatten wir in der Meisterschaft immer Druck, auch von außen, von der Presse, vom Umfeld. Heute ist das anders: Wir haben uns das hart erarbeitet, gegen so einen Gegner spielen zu dürfen, und wir werden das genießen.“

Die Ausgangslage ist klar: Viktoria Köln steht in der 3. Liga auf Rang acht und setzte sich im Viertelfinale souverän mit 4:0 beim Landesligisten FSV Neunkirchen-Seelscheid durch. Bester Torschütze im laufenden Wettbewerb ist Serhat-Semih Güler mit vier Treffern.

Teutonia Weiden hingegen belegt in der Mittelrheinliga aktuell nur Rang acht und konnte im Jahr 2025 nur ein einziges Pflichtspiel gewinnen – das Pokal-Viertelfinale gegen den SSV Merten (2:1). Dort trafen Meik Kühnel und Cem Hircin. Für Zenk und seine Mannschaft ein Hoffnungsschimmer: „Pokal hat immer seine eigenen Regeln, eigene Gesetze, sagt man ja so schön“, so der Coach. „Wir sind nicht umsonst so weit gekommen. Und das werden wir heute auch allen anderen zeigen.“