Keskin Kilic ist nicht mehr sportlicher Leiter bei Teutonia Weiden. Auch seine Söhne Haydar und Baran werden nicht mehr für den Mittelrheinligisten auflaufen. – Foto: Ayhan Gündüz

Teutonia Weiden: Sportlicher Leiter und zwei Brüderpaare weg Keskin Kilic und seine Söhne verlassen Verein – Gediktas-Brüder ebenfalls weg Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Weiden Haydar Kilic Baran Kilic Bekir Gediktas + 2 weitere

Bei Teutonia Weiden ist es kurz vor dem Start in die Frühjahrsrunde zu einem personellen Einschnitt gekommen. Keskin Kilic ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als sportlicher Leiter zurückgetreten. Gleichzeitig verlassen auch seine beiden Söhne Haydar und Baran Kilic den Mittelrheinligisten. Der Schritt kommt überraschend – Kilic war erst am 22. September im Rahmen der Mitgliederversammlung in sein Amt gewählt worden und hatte dieses damit nur wenige Monate ausgeübt.

Kilic & Söhne verabschieden sich Auf FuPa-Nachfrage bestätigte der 52-Jährige seinen sofortigen Rückzug am Dienstag unmissverständlich. „Ich möchte darüber informieren, dass ich heute zurückgetreten bin und ab sofort keinerlei Verbindung mehr zu Teutonia Weiden habe. Auch meine Söhne Haydar und Baran werden ab heute nicht mehr für Weiden spielen“, so Kilic. Hintergründe nannte der Ex-Funktionär nicht. Damit verliert der Verein nicht nur seinen sportlichen Leiter, sondern auch zwei feste Kaderbestandteile. Haydar Kilic (27), im Mittelfeld zu Hause, kam in der laufenden Saison auf elf Einsätze, sein jüngerer Bruder Baran Kilic (23), Defensivspieler, stand zehnmal für Weiden auf dem Platz. Beide waren zu Saisonbeginn zur Teutonia gewechselt.

Die Trennung kommt auch deshalb überraschend, weil Kilic bei seinem Amtsantritt ambitionierte Ziele formuliert hatte. „Nach Weiden bin ich gekommen, weil ich den Verein spannend finde und die Chance sehe, hier etwas zu bewegen. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft sportlich stärker wird, junge Spieler gefördert werden und wir ein gutes Miteinander haben“, hatte er im September erklärt. Kein persönliches Gespräch bisher Zu den Hintergründen des plötzlichen Rückzugs äußerte sich die Vereinsführung zurückhaltend. Geschäftsführerin Susanne Weiler bestätigte, dass es bislang kein persönliches Gespräch gegeben habe. „Viel kann ich dazu leider nicht sagen. Als Verein hatten wir bislang kein persönliches Gespräch mit Keskin. Er hat uns per WhatsApp darüber informiert, dass er ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht“, so Weiler.