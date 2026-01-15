Teutonia Weiden: Sportlicher Leiter und zwei Brüderpaare weg

Bei Teutonia Weiden ist es kurz vor dem Start in die Frühjahrsrunde zu einem personellen Einschnitt gekommen. Keskin Kilic ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als sportlicher Leiter zurückgetreten. Gleichzeitig verlassen auch seine beiden Söhne Haydar und Baran Kilic den Mittelrheinligisten. Der Schritt kommt überraschend – Kilic war erst am 22. September im Rahmen der Mitgliederversammlung in sein Amt gewählt worden und hatte dieses damit nur wenige Monate ausgeübt.
Auf FuPa-Nachfrage bestätigte der 52-Jährige seinen sofortigen Rückzug am Dienstag unmissverständlich. „Ich möchte darüber informieren, dass ich heute zurückgetreten bin und ab sofort keinerlei Verbindung mehr zu Teutonia Weiden habe. Auch meine Söhne Haydar und Baran werden ab heute nicht mehr für Weiden spielen“, so Kilic. Hintergründe nannte der Ex-Funktionär nicht.
Damit verliert der Verein nicht nur seinen sportlichen Leiter, sondern auch zwei feste Kaderbestandteile. Haydar Kilic (27), im Mittelfeld zu Hause, kam in der laufenden Saison auf elf Einsätze, sein jüngerer Bruder Baran Kilic (23), Defensivspieler, stand zehnmal für Weiden auf dem Platz. Beide waren zu Saisonbeginn zur Teutonia gewechselt.
Die Trennung kommt auch deshalb überraschend, weil Kilic bei seinem Amtsantritt ambitionierte Ziele formuliert hatte. „Nach Weiden bin ich gekommen, weil ich den Verein spannend finde und die Chance sehe, hier etwas zu bewegen. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft sportlich stärker wird, junge Spieler gefördert werden und wir ein gutes Miteinander haben“, hatte er im September erklärt.
Zu den Hintergründen des plötzlichen Rückzugs äußerte sich die Vereinsführung zurückhaltend. Geschäftsführerin Susanne Weiler bestätigte, dass es bislang kein persönliches Gespräch gegeben habe. „Viel kann ich dazu leider nicht sagen. Als Verein hatten wir bislang kein persönliches Gespräch mit Keskin. Er hat uns per WhatsApp darüber informiert, dass er ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht“, so Weiler.
Als Begründung habe Kilic Differenzen mit dem neuen Trainerteam genannt. „Als Grund nannte er, dass es Differenzen mit den neuen Trainern gegeben habe und er nicht mit ihnen zusammenarbeiten wolle“, erklärte Weiler weiter. Gleichzeitig bedauerte sie die Entwicklung: „Ich persönlich finde es sehr schade, wenn es Differenzen mit einzelnen Personen gibt – was heutzutage durchaus vorkommt und auch normal ist –, diese dann aber auf den gesamten Verein übertragen werden.“ Erst Anfang Dezember hatte Weiden auf der Trainerbank einen Schnitt vollzogen. Sawwas Panagiotidis wurde freigestellt, Ercüment Dönmez übernahm die Mannschaft.
Neben den Kilics hat der Verein im Winter noch weitere Abgänge zu verkraften. Auch die 20-jährigen Zwillingsbrüder Berat und Bekir Gediktas haben Teutonia Weiden verlassen. Berat Gediktas kam auf elf Einsätze und zwei Assists, Bekir Gediktas absolvierte zwölf Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. "Beide arbeiten in Gladbach, wohnen in Köln und sind zum Training nach Weiden gekommen. Dieser Aufwand war für sie auf Dauer nicht mehr tragbar. Deshalb sind wir ihnen entgegengekommen und haben die Verträge selbstverständlich aufgelöst", erklärt Weiler. Die neuen Ziele der beiden Brüder sind bislang nicht bekannt.
Wie es sportlich und strukturell weitergeht, ist derzeit offen. Sportdirektor und Spieler Meik Kühnel ordnete die Situation vorsichtig ein. „Wenn Trennungen stattfinden, gibt es immer Meinungsverschiedenheiten. Was genau vorgefallen ist, kann ich selbst nicht sagen. Wie es auf dem Posten des sportlichen Leiters weitergeht, weiß ich nicht“, sagte Kühnel. Gleichzeitig deutete er an, dass hinter den Kulissen bereits intensiv gearbeitet werde. „Am Dienstag waren im zweistelligen Bereich Probespieler da, da tut sich auf alle Fälle was. Eine Handvoll hat im Trainingsspiel einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.“