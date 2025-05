Teutonia Weiden oder SpVg Porz: Wer macht die Big Points?

Nur ein Zähler trennt die SpVg Porz vom Gastgeber Teutonia Weiden in der Tabelle. Beide Teams brauchen Punkte im Abstiegskampf, rangieren auf den Plätzen zehn (Weiden) und zwölf (Porz) und wissen um die Brisanz dieser Begegnung. Der FC Hennef hat durch zuletzt starke Leistungen den Druck auf die Konkurrenten im unteren Tabellenmittelfeld massiv erhöht. Ein Sieg könnte bereits ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt sein – eine Niederlage hingegen das Tor zum Absturz.

Weidens sportlicher Leiter Meik Kühnel betont die Bedeutung des Spiels und stellt sich auf ein intensives Duell ein: "Ein Sieg wäre super wichtig in der Konstellation. Wir werden alles dafür tun, damit wir als Sieger vom Platz gehen. Ich glaube, dass es ein sehr umkämpftes Spiel sein wird, jeder Zweikampf muss mit 100 Prozent Überzeugung geführt werden.“

Auch Porz-Trainer Jonas Wendt weiß, was auf dem Spiel steht – zeigt sich aber pragmatisch:

"Selbst ein Punkt würde uns gut tun. Es werden nicht alle hinter uns gewinnen, davon gehe ich nicht aus. Somit würden wir auch nach dem Spieltag nicht auf einem Abstiegsplatz stehen.“

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr FC Teutonia Weiden - SpVg Porz 1919

Dennoch weiß auch Wendt um die Qualität des Gegners – und die aktuelle Schwäche in der Defensive. "Die ersten elf Spieler sind eine Top-Truppe. Sie haben in den letzten drei Spielen acht Tore erzielt – das musst du in der Mittelrheinliga erst mal schaffen. Sie haben aber auch zehn Tore kassiert. Das zeigt relativ klar, wo sie gut sind und wo sie vielleicht doch anfällig sind“, lautet die Analyse des 42-Jährigen.

Die Porzer wollen diese Schwächen gezielt nutzen – und reisen fast in Bestbesetzung an.

„Ausfallen wird weiterhin Etienne Kamm und Fabian Cordes, ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen.“

Der Druck steigt – und mit ihm die Spannung

Die Niederlage gegen Wegberg-Beeck war für Porz ein Rückschlag – umso wichtiger ist ein gutes Ergebnis in Weiden. "Vor eineinhalb Wochen haben wir gesagt, sechs Punkte, das fühlt sich richtig gut an. Jetzt sind es wieder nur drei. Der Hennef-Sieg gegen Merten tat uns schon weh. Nach dem Spieltag sind wir wieder schlauer“, so Wendt.

Das direkte Duell zwischen Weiden und Porz ist eines der wichtigsten Spiele im unteren Tabellendrittel. Beide Teams wissen, dass ein Dreier die Tür zum Klassenerhalt weit aufstoßen könnte. Die Zuschauer dürfen sich auf ein kampfbetontes und emotional geführtes Spiel zweier Mannschaften einstellen, die wissen, was auf dem Spiel steht.