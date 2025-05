Zeigt gegen Porz eine starke Partie im zentralen Mittelefeld: Weidens Leon Ruhrig (dunkles Trikot). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Teutonia Weiden gewinnt dramatisches Spiel Nach 4:1-Führung muss der Fußball-Mittelrheinligist bis in die Nachspielzeit um den Sieg gegen Porz zittern Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga SpVg Porz Weiden

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr dürften den Verantwortlichen des FC Teutonia Weiden einige Steine vom Herzen gefallen sein. Mit dem zweiten Sieg der Rückrunde hat der Aufsteiger sein Abrutschen Richtung Abstiegszone der Fußball-Mittelrheinliga gestoppt und den Klassenerhalt so gut wie eingetütet. 5:3 hieß es am Ende gegen die SpVg. Porz. Weiden hat bei drei noch ausstehenden Spielen jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den FC Hennef.

Doppelschlag nach Hircin-Ecken Das Spiel zeigte die vielen Gesichter dieser eigentlich so hoch talentierten Mannschaft. Klare Überlegenheit mit spielerischer Klasse in Halbzeit eins wurde abgelöst durch Verunsicherung und Laissez-Faire in Durchgang zwei. Das Resultat daraus: Die Porzer kamen nach einem 1:4-Rückstand zur Pause noch einmal gefährlich auf und erzielten in der 87. Minute das 3:4. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit unnötig spannend gemacht, aber das ist jetzt scheißegal, wir haben drei Punkte mehr auf dem Konto“, atmete Kapitän und Sportchef Meik Kühnel durch, der die 90 Minuten komplett von der Seitenlinie verfolgt hatte.

Er sah in der Anfangsphase brutale Effizienz nach Standards: Eckstoß Nummer eins von Cem Hircin flog vor das Porzer Tor und wurde vor die Füße von Robin Ahns geklärt. Der Weidener Abwehrchef drehte sich und schob zur frühen Führung ein (3.). Eckstoß Nummer zwei zirkelte Hircin direkt auf den Kopf von Jan Gruhn, der mit perfektem Timing einnickte (8.). Porz-Coach Jonas Wendt, dessen Team die Teutonia mit einem Sieg überholt hätte, wechselte bereits nach 23 Minuten doppelt. Die Maßnahme zog. Nach einer Weidener Ecke schalteten die Kölner schnell um, der eingewechselte Amadou Camara wurde auf die Reise geschickt. Von Restverteidigung war bei den Gastgebern nichts zu sehen, Camara legte quer auf den mitgelaufenen Metin Kizil, der ohne Mühe den Ausgleich besorgte (32.). Porz war im Spiel, machte dann aber haarsträubende Fehler.