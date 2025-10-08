Teutonia Weiden gegen Königsdorf – da war doch was?

Ein Freitagabendspiel mit besonderer Note: Wenn Weiden auf Königsdorf trifft, schwingt unweigerlich das legendäre 0:21 aus der Vergangenheit mit – auch wenn beide Seiten längst neue Wege eingeschlagen haben. Während die Gastgeber mit sieben Punkten auf Rang zwölf stehen, reist Königsdorf mit elf Zählern als Fünfter an. Sportlich gehen die Gäste nach dem Last-Minute-Sieg gegen Porz mit Rückenwind ins Spiel. Weiden trennte sich am vergangenen Spieltag 3:3 von Bornheim.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine schrieb Geschichte – wenn auch unfreiwillig. Weiden war damals aufgrund eines Spielerstreiks mit einer Kreisliga-Mannschaft angetreten und verlor mit 0:21. Es war das höchste Ergebnis in der Geschichte der Mittelrheinliga. Auch wenn es sich um eine einmalige Ausnahme handelte, bleibt dieses Spiel unvergessen. Königsdorfs damaliger Trainer Albert Deuker sprach danach von einem „Affront gegen den Amateurfußball“ und einem „sinnlosesten Spiel meines Lebens“. In der Gegenwart aber spielen beide Klubs unter gänzlich anderen Vorzeichen.

Teutonias neuer sportlicher Leiter Keskin Kilic fordert gegen Königsdorf eine selbstbewusste Vorstellung: „Am Freitag wollen wir gegen Blau-Weiß Königsdorf von Beginn an das Spiel machen und alles reinwerfen. Wir haben ehrgeizige Spieler, die bereit sind, jeden Zweikampf anzunehmen und den Unterschied zu machen. Mit voller Energie und dem Heimvorteil wollen wir die drei Punkte holen.“ Die personelle Situation ist bei den Gastgebern im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Onur Alagöz ist nach zwei Kurzeinsätzen wieder eine Alternative.

Königsdorf bleibt auf dem Boden

Takahito Ohno warnt seine Mannschaft davor, sich vom guten Saisonstart blenden zu lassen: „Nach sechs Spielen auf Platz fünf zu stehen, damit haben wir vor der Saison überhaupt nicht gerechnet. Ich kann sehr gut verstehen, dass die Spieler mit viel Selbstvertrauen nach Weiden fahren, sehe es persönlich allerdings etwas anders. Die Saison ist noch jung, wir haben erst sechs Partien gespielt und wir gehören objektiv gesehen noch nicht zu den Topteams der Liga. Unser Ziel ist ganz klar Klassenerhalt.“

Ohno betont den Charakter seiner jungen Mannschaft: „Wir wissen ganz genau, warum wir in den ersten sechs Spielen erfolgreich waren. Wir wollen mehr laufen, mehr kämpfen und als geschlossene Mannschaft auftreten, um etwas Zählbares mitzunehmen. Der Moment, in dem man sich selbst überschätzt, ist auch der Moment, in dem der Weg nach unten beginnt.“

Anders als Weiden verfüge Königsdorf nicht über die Spieler mit Oberliga-Erfahrung, sondern hat viele junge Spieler, die sich erst entwickeln müssten. Dennoch sei man stolz auf die bisherigen Leistungen. Personell stehen Ohno die gleichen Akteure wie in der Vorwoche zur Verfügung, einzig Oli Ploch kehrt neu in die Mannschaft zurück.

Blick nach vorn statt zurück

Auf das legendäre 21:0 angesprochen, winkt Ohno ab: „Ehrlich gesagt interessiert mich das 21:0 überhaupt nicht mehr. Und ganz sicher Goga Khvedelidze und Noah Kurmali, zwei Spieler, die auch dabei waren, ebenfalls nicht. Wir haben selbst einen großen Umbruch in dieser Saison. Und Weiden hatte auch einen großen Umbruch – deshalb interessiert uns das nicht mehr.“

Während Weiden nach dem torreichen Remis in Bornheim wieder Stabilität sucht, will Königsdorf seine unerwartet starke Frühform bestätigen. "Am Freitagabend in Weiden wollen wir gemeinsam zeigen, dass unser derzeitiger Tabellenplatz kein Zufall ist", so Ohno abschließend.