Teutonia Weiden gegen FC Hennef: Abstiegskampf pur im Krisenduell

Am vergangenen (Nachhol-)Spieltag setzte es für Weiden ein klares 0:3 beim VfL Vichttal, während Hennef mit einem 2:0 gegen Porz einen wichtigen Schritt machte – ehe man im Pokal unter der Woche beim 1:4 gegen den Bonner SC trotz ordentlicher erster Hälfte unterlag. Das Momentum spricht somit eher für die Gäste, doch die Ausgangslage bleibt ein Abstiegskampf.

„Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“

Für Weidens sportlichen Leiter Keskin Kilic gibt es keinen Interpretationsspielraum: Die Partie sei ein direktes Duell um das sportliche Überleben. „Hennef ist ein direkter Konkurrent, und bei nur zwei Punkten Abstand steht uns ein echtes Sechs-Punkte-Spiel bevor“, sagt er. Zu Hause wolle man „ein klares Zeichen setzen“ und die eigene Position „mit voller Intensität, maximaler Disziplin und der nötigen Konsequenz vor dem Tor“ verteidigen.

Kilic sparte auch nicht mit Kritik am letzten Auftritt in Vichttal, den er als frustrierend beschreibt: „Ein Gegentor in der 3. Minute, ein unberechtigter Elfmeter, ein Flipper-Gegentor und vier Gelbe Karten für uns, obwohl Vichttal genauso hart gespielt hat. Irgendwann ist es auch mal genug.“ Sein Appell bleibt dennoch kämpferisch: „Unser Wille, unser Einsatz und unser Kampfgeist bleiben unverändert. Darauf bauen wir – das ist unsere Stärke.“

Personell geht Weiden angeschlagen in die Partie, doch Kilic betont, dass die Akteure, die spielen, „hungrig und bereit sind, alles zu investieren“.

Hennef reist mit Rückenwind an: „Der Anspruch ist klar – wir wollen gewinnen“

Auf Hennefer Seite ist die Ansage kaum weniger klar. Frank Fußhöller, sportlicher Leiter, unterstreicht, dass es für sein Team darum gehe, den Abstand zur Abstiegszone auszubauen: „Wir können den Vorsprung auf fünf Punkte vergrößern – und genau das ist unser Ziel.“

Fußhöller verweist auf die Formkurve der vergangenen Wochen: „Aus den letzten vier Spielen haben wir sieben Punkte geholt.“ Dem stellt er die lange Durststrecke der Weidener gegenüber, die „seit Ende September nicht mehr gewonnen haben“ und gegen Topteams mehrfach klar unterlagen. Umso deutlicher formuliert er den Anspruch: „Wir wollen in Weiden nicht nur bestehen, sondern das Spiel gewinnen und mit drei Punkten zurückkommen.“

Gleichzeitig warnt er davor, die Partie als Selbstläufer zu sehen. Entscheidend werde sein, „dass die Jungs die richtige Einstellung mitbringen: Kampfbereitschaft, hohe Laufwege, Aggressivität in den Zweikämpfen“. Wenn die Grundtugenden stimmen, sei er überzeugt, dass die Qualität ausreiche, um das Spiel zu entscheiden.

Die personelle Situation bleibt angespannt, auch wenn mit Matthias Wybierek und Akeem Bouakran zwei Spieler ins Training zurückgekehrt sind. Weitere Ausfälle machen die Lage kompliziert, doch der Kader habe zuletzt mehrfach bewiesen, dass er konkurrenzfähig sei – unterstützt von talentierten U19-Spielern.

Ein Spiel, das mehr als drei Punkte bedeutet

Beide Teams wissen: Ein Sieg wäre ein wichtiges Zeichen, eine Niederlage dagegen ein Rückschlag mit potenziell schwerwiegenden Folgen. Weiden steht unter Heimdruck, Hennef reist mit der besseren Form an – ein eindeutiger Favorit lässt sich dennoch kaum bestimmen.