Teutonia Weiden feiert ersten Rückrundensieg

Der erste Rückrundenerfolg für Teutonia Weiden in der Fußball-Mittelrheinliga steht zu Buche. Beim FC Hürth gelang der Mannschaft von Coach Cayan Zenk ein 4:2-Erfolg. Dabei lag die Teutonia nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück und es sah eher nach der siebten Ligapleite im Jahr 2025 aus. Aber nur ergebnistechnisch, denn die Partie war in Abschnitt eins ausgeglichen und auf Gästeseite wusste man nicht wirklich, warum man zurücklag. Jannes Hoffmann (10. Minute) und Jamal Issifou (15.) brachten die Hausherren in Führung. Trotzdem war Weiden weiterhin gut im Spiel.