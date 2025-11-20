Teutonia wankt - Abstiegskracher in Moabit

Wie reagiert Tabellenführer SSC Teutonia auf den 2:3 Dämpfer am Wochenende (vorgezogenes Match vom 13.Spieltag) beim VfB Hermsdorf ? Können die Verfolger Köpenicker FC, BFC Meteor 06 und FC Stern Marienfelde 1912 den Vorteil, ein Spiel mehr zu haben, in Punkte ummünzen ? Gleichzeitig spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zu: Stralau, Union 06 und Kladow stehen auf den direkten Abstiegsrängen, Wannsee ist gefährdet

Auch in Köpenick steigt ein echtes Highlight des Spieltages, wenn der Tabellenzweite Köpenicker FC den fünftplatzierten VfB Hermsdorf empfängt. Das Team von Trainerduo Marco Hamann und Paul Weinholz kommt mit Rückenwind: Am 10. Spieltag setzt sich der KFC mit 4:1 gegen Berolina Stralau durch und bestätigt damit eine beeindruckende Bilanz von acht Siegen aus zehn Spielen. Dreh- und Angelpunkt im Angriff ist D. Bohnsack, der mit 14 Treffern in zehn Spielen der treffsicherste Torjäger der Liga ist, unterstützt von R. Ilinseer, der bereits sieben Mal trifft. Köpenick weiß, dass mit einem weiteren Sieg und einem Spiel weniger als Tabellenführer Teutonia die Ausgangslage im Aufstiegsrennen noch komfortabler wird. Hermsdorf reist jedoch mit breiter Brust an: Am 10. Spieltag feiert die Mannschaft von Tobias Röttgen einen 2:1-Auswärtssieg bei Hansa 07 und legt am Pokal-Wochenende noch einmal nach, als sie im vorgezogenen Spiel des 13. Spieltags den Spitzenreiter SSC Teutonia mit 3:2 bezwingt. Offensiv sind vor allem Jan Oberstein mit sieben Toren und Jeremy Schneider mit sechs Treffern und einer Vorlage ständige Gefahrenherde. Der VfB arbeitet sich mit nun elf Saisonspielen in Schlagdistanz zum oberen Drittel und kann mit einem weiteren Coup in Köpenick endgültig zum ernsthaften Anwärter auf die Topplätze werden, während der KFC versucht, im Schatten des Teutonia-Patzers maximalen Druck auf den Tabellenführer aufzubauen.

Zum Auftakt des Spieltages liefert das Duell zwischen dem Tabellendritten BFC Meteor 06 und dem Tabellenvierten FC Stern Marienfelde 1912 ein echtes Spitzenspiel. Meteor-Trainer Demircan Dikmen führt sein Team mit einer der gefährlichsten Offensiven der Liga ins Topspiel, 32 erzielte Treffer nach zehn Partien sprechen eine klare Sprache. Allen voran Torjäger Simon Böhm, der bereits neun Mal trifft, und Samet Alkan, der fünf Tore und drei Vorlagen beisteuert, prägen das kreative und zielstrebige Angriffsspiel der Gastgeber. Am 10. Spieltag feiert Meteor einen überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Mahlsdorf II und unterstreicht damit Ansprüche auf die Aufstiegsränge. Auf der anderen Seite steht mit Stern Marienfelde die defensivstärkste Mannschaft der Liga: Nur sieben Gegentore nach zehn Spielen zeigen, wie gut Trainer Maximilian Bunde seine Defensive organisiert. Zwar setzt es zuletzt eine unglückliche 0:1-Niederlage beim Spitzenreiter SSC Teutonia, doch mit Offensivmann Oguzhan Codura, der bereits fünf Treffer erzielt, bleibt Marienfelde jederzeit in der Lage, Spiele auch knapp für sich zu entscheiden. Da beide Teams nur knapp hinter Teutonia liegen und jeweils ein Spiel weniger als der Spitzenreiter absolviert haben, hat dieses Duell direkten Einfluss auf den Aufstiegskampf – ein typisches Sechs-Punkte-Spiel im oberen Drittel.

Beim Aufsteigerduell zwischen VfB Fortuna Biesdorf II und dem FV Wannsee steckt viel Brisanz im Tabellenkeller. Biesdorf steht mit Platz zehn und zwölf Punkten zwar noch knapp im sicheren Mittelfeld, spürt nach dem 0:5-Debakel bei Türkiyemspor am 10. Spieltag aber, wie schnell es nach unten gehen kann. Trainer Roy-Marvin Laumer stellt mit seinem Team eine durchaus torfreudige Offensive, 29 erzielte Treffer, aber auch eine anfällige Defensive, die 32 Gegentore zulässt. Der Aufsteiger braucht nun eine Reaktion, um nicht selbst tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Für den FV Wannsee ist die Lage noch prekärer: Die Mannschaft von Axel Vogel steht mit nur sieben Punkten auf Rang 13 und damit knapp über den direkten Abstiegsrängen, nach der 1:3-Niederlage bei Viktoria 1889 II am 10. Spieltag wächst der Druck. Nur zwölf erzielte Treffer in zehn Spielen zeigen, dass es offensiv hakt, während 28 Gegentore dem Team zusätzlich zusetzen. Da am Saisonende die Plätze 14, 15 und 16 direkt in die Bezirksliga absteigen, besitzt dieses Duell Sechs-Punkte-Charakter für Wannsee. Gelingt dem Aufsteiger ein Auswärtssieg in Biesdorf, könnte ein wichtiger Schritt in Richtung sicheres Mittelfeld gelingen, während Biesdorf mit einem Erfolg den Abstand zur Gefahrenzone wieder deutlich vergrößert.

In Kreuzberg wartet mit FSV Hansa 07 gegen SSC Teutonia ein Spiel, das das Potenzial zur großen Antwort des Spitzenreiters hat. Hansa steht als Tabellensechster solide da, hat nach zehn Spielen bereits 35 Tore geschossen und damit eindrucksvoll bewiesen, wie viel Offensivpower in der Mannschaft von Trainer Patrick Fischer steckt. Besonders Yunus Can mit acht Treffern und zwei Vorlagen sowie Björn Döhring mit fünf Toren und bemerkenswerten sieben Assists tragen das Angriffsspiel der Gastgeber. Dennoch steckt der 1:2-Rückschlag am 10. Spieltag gegen Hermsdorf noch in den Köpfen und Hansa will nun gegen den Tabellenführer zeigen, dass das Team auf Augenhöhe mit der Spitzengruppe agiert. Der SSC Teutonia reist als Tabellenführer an, muss nach dem 1:0-Arbeitssieg im Spitzenspiel gegen Stern Marienfelde und der 2:3-Niederlage am Sonntag in Hermsdorf allerdings seine Stabilität erneut unter Beweis stellen. Trainer Matthias Wolk vertraut auf seine überragende Offensive, die 42 Tore in elf Spielen erzielt und von Phelan Ackerschewski angeführt wird, der bereits zehn Treffer und sieben Vorlagen verbucht. Ergänzt wird diese Qualität von Spielern wie Marvin Kubens mit sechs Toren (fehlte lange) und zwei Vorlagen und Nikolas Theodor Körner mit fünf Treffern. Teutonia weiß, dass trotz der Niederlage in Hermsdorf die Tabellenspitze verteidigt wird, aber die Verfolger Köpenicker FC BFC Meteor 06 und Stern Marienfelde mit einem Spiel weniger lauern – jeder Patzer im Duell mit Hansa könnte im Kampf um den direkten Aufstieg in die Berlin-Liga teuer werden.

Im Duell zwischen dem Tabellenletzten SC Union 06 und dem Vorletzten FSV Berolina Stralau 1901 geht es um nicht weniger als den Anschluss an die Liga. Union 06 steht mit nur einem Punkt aus zehn Spielen auf Rang 16 und wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg. Am 10. Spieltag zeigt die Mannschaft von Trainer Marcel Marschalky beim knappen 2:3 gegen FC Internationale Berlin II zwar Moral, bleibt aber erneut ohne Zählbares. 13 erzielte Treffer und 38 Gegentore verdeutlichen das größte Problem: Defensiv reicht das gezeigte Niveau bisher nicht, um in der Liga konstant punkten zu können. Stralau steht auf Platz 14, hat mit vier Punkten nur einen kleinen Vorsprung auf die direkten Konkurrenten im Tabellenkeller und geht nach der 1:4-Niederlage beim Köpenicker FC ebenfalls angeschlagen in dieses Kellerduell. Trainer Fernando Rebora Boy sieht vor allem offensiv Luft nach oben, denn nur acht geschossene Tore in zehn Spielen sind der schwächste Wert der Liga. Beide Teams wissen, dass die letzten drei Plätze den sicheren Abstieg in die Bezirksliga bedeuten und ein direkter Konkurrent gegenübersteht. Ein Sieg für Union 06 könnte den Glauben an die Wende zurückbringen, während Stralau mit einem Auswärtserfolg nicht nur Union auf Distanz hält, sondern sich auch Luft im Rennen gegen Kladow und Wannsee verschafft.

Beim Duell zwischen dem zwölftplatzierten FC Liria 1985 Berlin und dem neuntplatzierten BSV Eintracht Mahlsdorf II treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Konstanz suchen. Liria holt am 10. Spieltag ein 2:2 gegen die Sportfreunde Kladow und verpasst damit einen wichtigen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg. Trainer Arber Shuleta baut offensiv stark auf M. Hassanzadeh, der mit neun Treffern zu den besten Torjägern der Liga gehört und einen Großteil der 22 Liria-Tore verantwortet. Gleichzeitig bereitet die Defensive Sorgen, denn mit 40 Gegentoren stellt Liria aktuell die anfälligste Abwehr der Staffel. Mahlsdorf II steht mit 13 Punkten und Platz neun zwar im Mittelfeld, aber auch hier zeigt die 3:1-Niederlage beim BFC Meteor 06 am 10. Spieltag, dass zur Spitzengruppe noch ein Stück fehlt. Trainer Mirko Wilke kann sich jedoch auf Christian Preiss verlassen, der mit sieben Toren und vier Vorlagen eine herausragende Quote vorweisen kann und damit zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga zählt. Für Mahlsdorf eröffnet ein Auswärtssieg die Chance, den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu stabilisieren, während Liria dringend Punkte braucht, um die Abstiegsränge auf Distanz zu halten. Im direkten Duell prallen zwei Offensivakteure in Bestform aufeinander, und gerade deshalb könnte die Tagesform der beiden Defensivreihen den Ausschlag geben.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt der Tabellensiebte Türkiyemspor Berlin die Sportfreunde Kladow, die als Tabellenfünfzehnter tief im Abstiegssumpf stecken. Türkiyemspor meldet sich am 10. Spieltag eindrucksvoll zurück, als die Mannschaft von Trainer Deniz Özkaya Aufsteiger Fortuna Biesdorf II mit 5:0 nach Hause schickt und damit ihre Ambitionen auf das obere Tabellendrittel unterstreicht. Offensiv prägt vor allem Ali Ayvaz das Spiel, der mit fünf Toren und sechs Vorlagen einer der effektivsten Spieler der gesamten Liga ist und das Angriffsspiel seines Teams lenkt. Mit nur neun Gegentoren in zehn Spielen präsentiert sich Türkiyemspor zudem defensiv stabil und besitzt als Tabellensiebter weiterhin alle Chancen, den Anschluss an die Aufstiegszone zu halten. Ganz anders stellt sich die Situation bei den Sportfreunden Kladow dar: Das Team von Trainer Sercan Kara wartet nach zehn Partien noch immer auf den ersten Saisonsieg, steht mit drei Punkten auf Rang 15 und spielt damit direkt gegen den Abstieg. Das 2:2 beim FC Liria am 10. Spieltag bringt zwar einen Zähler, verändert aber nichts daran, dass die Abstiegsplätze 14 bis 16 am Saisonende den sicheren Gang in die Bezirksliga bedeuten. Kladow muss vor allem defensiv zulegen, 38 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Für Türkiyemspor ist dieses Heimspiel eine Pflichtaufgabe im Kampf um die vorderen Plätze, für Kladow hingegen vielleicht schon einer der letzten Versuche, den Trend zu brechen und mit einem Überraschungserfolg neue Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen.

