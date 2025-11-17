Teutonia und Vechelde trennen sich im Derby 2:2

Kapitän Tim Paul sprach nach dem Spiel von einem insgesamt gerechten Ergebnis. Unter dem Strich sei es eine faire Punkteteilung gewesen. Gespielt wurde in Groß Lafferde auf einem recht rutschigen, aber durchaus bespielbaren Platz. Man habe gut agieren können, auch wenn es in manchen Situationen etwas glitschig geworden sei.

Ärgerlich aus Sicht der Gastgeber war, dass sie ihre Überlegenheit im ersten Durchgang nicht konsequent nutzten. „Wir hätten definitiv mehr als zwei Tore machen können“, meinte Paul. „Der Torwart hat zwei, drei starke Paraden gezeigt, einmal rettete der Innenpfosten, und zweimal wurde kurz vor der Linie geblockt.“ Insgesamt habe man genügend Chancen gehabt, um mit einer klareren Führung in die Kabine zu gehen.

Vechelde hatte ebenfalls einige Abschlüsse, doch Lafferde sei die aktivere Mannschaft gewesen und habe mehr Zweikämpfe gewonnen. Die 2:1-Halbzeitführung durch Treffer von Kevin Harms (34.) und Umut Salucu (41.) sei daher verdient gewesen. Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild: „In der zweiten Halbzeit war es quasi ein Spiegelbild. Wir kamen zwar noch ein paar Mal vor das Tor, aber Vechelde war gefährlicher“, sagte Paul.

Arminia kam durch Oleksii Shpak in der 66. Minute zum Ausgleich und hatte anschließend noch einige Großchancen. „Da hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel noch gedreht hätten“, räumte Paul ein. Zugleich habe seine Mannschaft in der Nachspielzeit selbst noch die Chance auf den Sieg gehabt.

„Erste Halbzeit wir besser, zweite Halbzeit Vechelde besser – also unterm Strich eine gerechte Punkteteilung“, fasste Paul zusammen. Der Punkt helfe zwar keiner Mannschaft wirklich weiter, dennoch könne man damit leben. Vechelde habe nun zweimal in Folge unentschieden gespielt, Lafferde immerhin zweimal in Folge nicht verloren. „Das ist in Ordnung“, so Paul, auch wenn ein Sieg natürlich wichtig gewesen wäre, um nach dem Erfolg in Rautheim weiter Boden gutzumachen.

Zum Abschluss der Hinrunde steht Teutonia mit fünf Punkten weiter auf Rang 15. Vechelde liegt einen Platz davor.

SV Teutonia Gr. Lafferde – SV Arminia Vechelde 2:2

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (85. Ismail Abdulah), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Jan Oelkers, Mohamed Bashiru Bah, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Umut Salucu, Hendrik Zobjack (81. Jan-Victor Nimke), Tim Paul, Kevin Harms - Trainer: Marcus Kallmeyer

SV Arminia Vechelde: Lasse Flegel, Kevin Müller (46. Marvin Leiser), Pascal Michelmann, Nico Grigoleit, Louis Oppermann (46. Philipp-Marvin Brendel), Jakob Beyer (56. Dominik Wald), Luis Geodecke (68. Henrik Thiele), Elias-Ben Siedentopf, Anton Palnikov (46. Marius Giesemann), Oleksii Shpak, Michel Schäfer - Trainer: Dennis Pasemann

Schiedsrichter: Lars Rapmundt

Tore: 0:1 Kevin Müller (17.), 1:1 Kevin Harms (34.), 2:1 Umut Salucu (41.), 2:2 Oleksii Shpak (66.)