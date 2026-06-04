Teutonia Uelzen holt Silas Rathay zurück in den Sportpark

– Foto: Rolf Schmietow

Teutonia Uelzen hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Silas Rathay kehrt vom Landesligisten MTV Treubund Lüneburg zurück in den Sportpark und wird künftig wieder das blau-gelbe Trikot tragen.

Der Verein beschreibt Rathay als einen der „talentiertesten Fußballer aus der Region Uelzen“. Seine fußballerische Ausbildung begann in Uelzen, ehe er den Sprung in das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli schaffte. Dort spielte er drei Jahre in den Jugendmannschaften und gehörte zeitweise zum Kader der U17- und U19-Bundesliga.

Nach seiner Zeit in Hamburg sammelte Rathay im Herrenbereich bei Teutonia Uelzen erste Erfahrungen und galt laut Verein als „technisch sowie taktisch hervorragend ausgebildeter Mittelfeldspieler“. Nun folgt der Wechsel vom MTV Treubund Lüneburg zurück nach Uelzen.