Teutonia muss Meteor Vortritt lassen, Wannsee Kladow

Der 14. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 bringt klare Verhältnisse an der Spitze: Meteor baut seinen Vorsprung auf vier Punkte aus, Stern Marienfelde und der Köpenicker FC halten mit Auswärtssiegen Schritt. Im Kampf gegen den Abstieg verschafft sich Kladow Luft, während Union 06 und Liria weiter unten feststecken.

Der Köpenicker FC festigt Rang vier und setzt sich früh ab. Zunächst bringt Hartmann die Gastgeber im ersten Durchgang in Führung, Brandt erhöht noch vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel legt Ilinseer zum 3:0 nach. Hansa meldet sich durch Voß noch einmal mit dem 3:1 zurück, doch Bohnsack stellt wenig später den 4:1-Endstand her. Köpenick bleibt damit erster Verfolger des Spitzentrios.

Meteor bleibt Tabellenführer und gewinnt das Spitzenspiel gegen Teutonia. Nach einer torlosen Anfangsphase sorgt Riese kurz vor der Pause für das 1:0 der Hausherren. Im zweiten Durchgang drückt Teutonia auf den Ausgleich, kommt aber nicht zum Treffer. Stattdessen stellt Hamiss in der Schlussphase auf 2:0. Meteor steht damit bei 34 Punkten und liegt nun vier Zähler vor Teutonia und Stern Marienfelde, die gemeinsam auf Platz zwei folgen.

Hermsdorf legt in Moabit einen Blitzstart hin und entscheidet die Partie praktisch in der Anfangsphase. Schneider bringt die Gäste früh mit zwei Treffern nacheinander auf 0:2, Krentzel erhöht kurz darauf auf 0:3. Union 06 stemmt sich nach der Pause gegen die Niederlage und kommt durch Heine zum 1:3, mehr gelingt dem Schlusslicht aber nicht. Hermsdorf steht damit bei 25 Punkten im sicheren Mittelfeld, Union bleibt abgeschlagen am Tabellenende.

Internationale II feiert einen souveränen Auswärtssieg in Biesdorf und bleibt im oberen Mittelfeld. Nach einer ausgeglichenen Phase trifft Kouanda im ersten Durchgang zum 0:1. Früh nach der Pause baut Nunez-von-Voigt die Führung auf 2:0 aus. In der Schlussphase setzt Häußermann mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt. Biesdorf II bleibt bei 16 Punkten im hinteren Tabellenmittelfeld, Inter II verbessert sein Konto auf 23 Zähler.

Stern Marienfelde geht als verdienter Sieger gegen Liria vom Platz. Elezi bringt Liria früh in Führung, Collet gleicht nur wenig später aus. Noch im ersten Durchgang stellt Elezi erneut auf 2:1 für Liria, doch Collet sorgt wieder für den Ausgleich. Kurz vor der Pause dreht Weglöhner das Spiel zum 2:3 aus Sicht der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel baut Schulz den Vorsprung auf 2:4 aus, Codura setzt später den Treffer zum 2:5. Stern hält mit nun 30 Punkten Anschluss an Teutonia und bleibt ernster Verfolger von Spitzenreiter Meteor, während Liria im Tabellenkeller hängen bleibt.

Türkiyemspor setzt ein Ausrufezeichen und feiert einen klaren Heimsieg. Bereits im ersten Durchgang treffen Mabom Njiki, Sanyang, Yilmaz und Aboagye nacheinander und sorgen für eine 4:0-Führung zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte schrauben Gashi und Boakye das Ergebnis auf 6:0. Türkiyemspor steht damit bei 26 Punkten im oberen Drittel, Mahlsdorf II bleibt bei 17 Zählern und rutscht in die Nähe der Abstiegszone.

Viktoria U23 und Stralau trennen sich torlos. Beide Mannschaften finden über die gesamte Spielzeit keinen Weg zum entscheidenden Abschluss, sodass es beim 0:0 bleibt. Für Viktoria bedeutet der Punkt, dass das Team mit 22 Zählern in der oberen Tabellenhälfte bleibt. Stralau nimmt einen Zähler aus Lichterfelde mit und steht nun bei 11 Punkten im Kampf um den Klassenerhalt.