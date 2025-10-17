Teutonia Lafferde will endlich wieder punkten – Heeseberg unter Druck

Der Coach erwartet von seiner Mannschaft eine deutliche Reaktion. „Am Wochenende sind drei Punkte mehr oder weniger Pflicht. Natürlich unterschätzen wir den Gegner nicht, aber wir müssen auch mit unserem Selbstvertrauen und unserer Klasse Spiele einfach ziehen“, betont Baethge. Nach der intensiven Analyse unter der Woche steht für Freitag noch eine weitere Einheit an, um Abläufe zu festigen. „Zwei, drei Spieler fehlen mir und Nico Lübbecke ist ja noch mit Rot gesperrt, aber ansonsten habe ich einen vollen Kader. Ich kann auf fast alle zurückgreifen – und von daher sind drei Punkte Pflicht.“

Der Gegner aus Groß Lafferde steht mit nur vier Punkten aus zehn Spielen am Tabellenende und hat zuletzt erneut unglücklich verloren. Kapitän Tim Paul spricht von einer schwierigen Situation: „Wir wissen, dass wir punkten müssen. Auch das letzte Spiel war wieder eine unglückliche Niederlage mit einem Tor Differenz. Das ist jetzt wie eine Dauerschleife, wenn ich das immer wieder sage.“ Dennoch geht Teutonia mit Entschlossenheit ins Heimspiel: „Heeseberg ist eine schwer zu kalkulierende Mannschaft. Mal gewinnen sie gegen Topteams, mal verlieren sie gegen die, die unten stehen. Aber sie sind schwer zu bespielen, haben ein paar gute Kicker dabei. Wir müssen vor allem ihre starke Offensive ausschalten.“

Für Lafferde zählt am Sonntag nur ein Sieg. „Alles andere wäre vermessen“, so Paul. „Wir wollen zu Hause endlich wieder einen Dreier holen, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht komplett zu verlieren.“ Doch Heeseberg wird alles daran setzen, den Pflichtsieg einzufahren und mit einem Erfolgserlebnis den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu wahren.