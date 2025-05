Teutonia lässtim Endspurt um die Meisterschaft liegen!

Bei herrlichem „Kaiserwetter“ empfingen unsere 1. Herren den 4. platzierten BSC Sendling. Die Gastgeber kamen zunächst nicht sehr gut ins Spiel hinein: Sowohl hochkarätige Torchancen auf der einen, als auch souveräne Abwehrarbeit auf der anderen Seite blieben zuerst einmal aus. Die Gäste aus Sendling versuchten oft über lange Bälle in die schwarz-gelbe Gefahrenzone einzudringen. Zwar wurden diese zumeist gut abgewehrt, jedoch verhinderten diese auch, dass sich die Teutonen durch einen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte gute Chancen erspielen konnten. In der 37. Minute schaffte es dann der BSC, durch einen Kopfball von D. Idoko nach Eckball in Führung zu gehen und sich somit eine 0:1-Halbzeitführung zu erspielen.

Die Spieler des FCT waren sichtlich unzufrieden mit dem Spielstand und versuchten in der 2. Halbzeit den „Spieß umzudrehen“. Erst in Minute 71 war es dann Y. Böhm, der den Ausgleich erzielte und damit nochmal Tempo in die Partie brachte. Zahlreiche Torchancen (Lattentreffer D. Jakob, abgewehrter Schuss F. Kock) auf Seiten der Teutonen konnten darauf folgend nicht in Tore umgemünzt werden und trotz Zeitstrafe der Sendlinger, die sich in der Schlussviertelstunde kaum aus ihrer Hälfte befreien konnten, blieb es beim 1:1-Endstand.