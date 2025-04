Teutonia Kleinenbroichs neuer Trainer kommt aus Gladbach

Aktuell steckt Mischa Bongarz mit Rot-Weiß Venn als Tabellenschlusslicht im Abstiegskampf der Kreisliga A. Die Chancen sind nicht riesig auf den Klassenverbleib, aber zuletzt gab es immerhin sieben Punkte aus vier Spielen. Dass Bongarz und Venn sich im Sommer nach sieben gemeinsamen Jahren trennen, ist bereits seit Jahresende 2024 bekannt. Bongarz hatte damals aber deutlich gemacht, dass er anschließend keine Auszeit braucht – er will weiter an der Seitenlinie aktiv sein. Dieser Wunsch ist ihm bei Teutonia Kleinenbroich erfüllt worden. Ab Sommer übernimmt Bongarz die Verantwortung beim B-Ligisten. Das gab der Verein nun bekannt.

Hinter Kleinenbroich liegen turbulente Jahre, in denen der kleine Verein nach unerwartetem Höhenflug 2020 bis in die Landesliga aufstieg, im Anschluss mit drei Abstiegen in Serie aber auch zurück in die Kreisliga B stürzte. Dort befindet sich die Mannschaft ebenfalls in einer schwierigen Lage, belegt derzeit Platz zwölf, hat aber zumindest zehn Punkte Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz.

Mittelfristiges Ziel: Kreisliga A

„Nach den ersten Gesprächen hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass dies der richtige Schritt für mich ist. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe mit der jungen Mannschaft und dem Umfeld. Für mich ist es eine neue Herausforderung in einem intakten Umfeld, und ich nehme diese gerne an. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt gewollt werde, und das ist eine gute Voraussetzung für eine gute und lange Zusammenarbeit. Ziel ist ganz klar, den Verein in den nächsten Jahren wieder in die Kreisliga A zu bringen, dort gehört der Verein mindestens hin“, sagte Bongarz in der Vereinsmitteilung.

In Venn stieg Bongarz 2018 mit der Mannschaft in die Kreisliga A auf. Seitdem hielt er mit dem Verein trotz regelmäßiger Abgänge von Leistungsträgern stets die Spielklasse, im Vorjahr unter anderem am letzten Spieltag mit einem 7:1 gegen Kleinenbroich. Zudem brachte Bongarz den U11-Cup nach Venn, den er zuvor bei Concordia Viersen ausgetragen hatte, und der zahlreiche Jugendteams von Bundesligisten wie Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt anlockte.

Auch Kleinenbroichs Vorsitzender Michael Fehr zeigt sich in der Mitteilung optimistisch: „Mit Mischa haben wir einen Trainer gefunden, der sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend zu unserem Verein passt. Wir sind überzeugt, dass er in der aktuellen Phase des Neuanfangs genau der Richtige ist – quasi das fehlende Puzzlestück. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ Bis zum Saisonende leiten die Interimstrainer Tom Günther und Daniel Busse die Mannschaft.