Teutonia Kleinenbroich trauert um Jugendtrainer Sebastian Quack

Teutonia Kleinenbnroich trauert um Sebastian Quack. – Foto: Ulrich Reiners

Es gibt immer wieder diese Momente, in denen die schönste Nebensache der Welt absolut in den Hintergrund gedrängt wird, weil es Menschen rund um den Sport gibt, die plötzlich einfach nicht mehr da sind. Besonders tragisch sind diese Augenblicke dann, wenn ein Mensch von uns geht, der sein Leben noch weitgehend vor sich hatte. Mit einem solchen Fall hat es gerade Teutonia Kleinenbroich zu tun, das um seinen Jugendtrainer Sebastian Quack trauert, der im Alter von nur 41 Jahren vollkommen unerwartet verstorben ist.

Sechs Jahre als Jugendtrainer im Verein Sechs Jahre lang gingen Verein und Trainer durch den Fußball-Alltag, Quack gehörte zum Trainerteam des Jahrgangs 2012, der also aktuell die D-Jugend bildet. "Mit außergewöhnlichem Engagement, Herzblut und Teamgeist hat er die sportliche und persönliche Entwicklung seiner Spieler begleitet. Besonders bei der Zusammenführung der Jahrgänge 2012 und 2013 hat er mit viel Einfühlungsvermögen und Organisationstalent einen wichtigen Beitrag geleistet", heißt es im Nachruf des Vereins auf der Homepage.

Vorbild für Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft Doch nicht nur die Führung der jungen Spieler stellen die Teutonen im Profil von Sebastian Quack in den Mittelpunkt: "Neben seiner Arbeit auf dem Platz übernahm Sebastian mit großem Verantwortungsbewusstsein zahlreiche organisatorische Aufgaben im Team: die Planung von Freundschaftsspielen, die Kommunikation mit Eltern, das Sponsoring für die Mannschaft sowie die Organisation des jährlichen Erste-Hilfe-Kurses für unsere Jugendabteilung. Auch bei Schulturnieren war er regelmäßig und mit voller Energie im Einsatz." Besonders die Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft wussten die Kleinenbroicher dabei stets zu schätzen - nicht nur in diesen Bereichen war er ein Vorbild.