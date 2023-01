Teutonia Kleinenbroich: Nun droht sogar der zweite Abstieg in Folge Auch in der Bezirksliga läuft der ehemalige Landesligist der Musik als Tabellenvorletzter hinterher.

Saisonverlauf Es dauerte bis zum siebten Spieltag, ehe Kleinenbroich den ersten Saisonsieg feiern konnte. In den sechs Spielen zuvor kassierte der SC bereits 24 Gegentore, mit nur zwei Punkten auf dem Konto. Auch nach dem ersten Saisonsieg blieb die große Aufholjagd aus. Mit neun Punkten steht Kleinenbroich mit dem Rücken zur Wand. Auch der Punktgewinn gegen den Tabellenführer DJK Fortuna Dilkrath (3:3) konnte die Teutonia nicht beflügeln. „Es wird sich nach der Winterpause schnell zeigen, ob wir noch im Rennen sind oder anfangen müssen, für die Kreisliga A zu planen“, sagt Peter Vieten.



Das lief gut An Torgefahr mangelt es dem Landesliga-Absteiger nicht. In Dominik Klouth stellt die Mannschaft den Spieler mit den fünftmeisten Saisontoren. Bereits 13 Treffer stehen für den Stürmer zu Buche. „Er hat zwar auch einige Großchancen liegen gelassen, dennoch ist er ein sehr zuverlässiger uns treffsicherer Angreifer. Er ist beim SC groß geworden und weiß, was er an uns hat“, erzählt Vieten. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle musste der Coach allerdings vermehrt auf Spieler aus der A-Jugend zurückgreifen. „Wir haben fünf Jungs hochgezogen, die jetzt fest bei uns eingeplant sind. Sie sind hungrig und haben auch schon in der Hinrunde auf dem Rasen überzeugen können“, lobt Vieten seine jungen Schützlinge.



Das lief schlecht 55 Gegentore aus 17 Begegnungen sprechen eine deutliche Sprache. Es hakt in der Defensive der Teutonia. Zahlreiche Ausfälle sorgten dafür, dass der SC über weite Strecken der Hinrunde ohne gelernten Innenverteidiger auskommen musste. Die Verletzungswelle machte jedoch auch vor den anderen Positionen nicht Halt. „Wir mussten uns in die Winterpause retten. Die meisten sollten, wenn es wieder los geht, fit sein“, so Vieten. Durch die sportlich prekäre Situation litt auch die Stimmung im Team. „Wir waren oft nur acht Mann im Training, das ist für die, die da sind natürlich auch frustrierend. Wir müssen den Spaß am Fußball wiederfinden, dann sind wir definitiv konkurrenzfähig. Auch wenn die Stimmung in der Mannschaft den Umständen entsprechend ist, es hat noch keiner aufgegeben“, führt der Trainer aus.



Personal Die Winterpause bietet genug Zeit, um die Verletzungen auszukurieren. Lediglich Daniel Müller wird auch in der gesamten Rückrunde ausfallen. Hinter den Comebacks von Patrick vorn Hüls und Daniel Busse stehen weiterhin Fragezeichen. Die Teutonia wurde bereits zwei Mal auf dem Transfermarkt aktiv: In Dennis Scherer und Matthias Piepenbring kommen zwei Männer von A-Ligisten Rheydter SV. Die Verantwortlichen arbeiten aktuell an zwei weiteren Neuverpflichtungen. Moritz Püplichhuysen kehrt nach nur einem halben Jahr zum Polizei SV Mönchengladbach zurück.



Ausblick Der SC Kleinenbroich steigt am 16. Januar wieder in die Vorbereitung ein, das erste Testspiel absolviert die Teutonia am 26. Januar gegen den TuS Grevenbroich aus der Kreisliga A. Im SV Schelsen (29.1.), dem PSV Mönchengladbach (31.1.), dem SC Grimlinghausen und dem SV Glehn (15.2.) stehen vier weitere Testgegner aus der Kreisliga A fest. Im TSV Bayer Dormagen (8.2.) und dem BV Wevelinghoven (12.2.) sind auch zwei Bezirksligisten Teil des Kleinenbroicher Vorbereitungsprogramms.