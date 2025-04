Teutonia jubelt, Theo Schröder glänzt – Meister TSV Havelse spielt 1:1

Vor 6020 Zuschauern jubelt der SV Meppen gegen den Hamburger SV II. Bereits früh stellte Jonas Fedl in der 6. Minute mit dem 1:0 die Weichen auf Sieg. Willi Evseev legte in der 18. Minute nach und sorgte für klare Verhältnisse. Nach der Pause traf Luis Sprekelmeyer zum 3:0 (48.), bevor Hannes Hermann mit einem unglücklichen Eigentor in der 54. Minute den vierten Treffer für die Gastgeber ermöglichte. Zwar verkürzte Omar Megeed nur drei Minuten später auf 1:4, doch Leon Tasov setzte in der 87. Minute mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt.

---

Vor 3250 Zuschauern war John Xaver Posselt der Mann der Anfangsphase: In der 12. und 37. Minute traf er doppelt zur 2:0-Führung der Gäste. Kickers Emden musste ab der 71. Minute zudem in Unterzahl weiterspielen, nachdem Julian Stöhr die Gelb-Rote Karte sah. Julian Albrecht erhöhte in der 80. Minute auf 3:0 für Lübeck, ehe Joshua Dudock in der 86. Minute zumindest den Ehrentreffer für die Kickers markierte. ---

Der TuS Blau-Weiß Lohne musste gegen den SSV Jeddeloh eine bittere Heimniederlage einstecken. 850 Zuschauer sahen einen mutigen Auftritt der Gäste, die durch Simon Brinkmann in der 19. Minute in Führung gingen. Erneut war es Simon Brinkmann, der in der 53. Minute das 2:0 erzielte. Conor-Jonathan Gnerlich machte mit dem 3:0 nach 63 Minuten alles klar. ---