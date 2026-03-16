Teutonia im Glück - Meteor und Marienfelde patzen

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 20. Spieltag der Landesliga Staffel 2 hält das Aufstiegsrennen weiter offen. Tabellenführer BFC Meteor lässt ebenso Punkte liegen wie FC Stern Marienfelde, wodurch SSC Teutonia 99 den Abstand zur Spitze verkürzt. Dahinter bleiben Köpenicker FC und FSV Hansa 07 mit starken Offensivleistungen in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. Im Tabellenkeller sammelt SC Union 06 wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, während mehrere Teams aus dem Mittelfeld versuchen, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

FC Stern Marienfelde kommt gegen FC Internationale II nicht über ein Remis hinaus. Ben Krause bringt Stern im ersten Abschnitt in Führung. Internationale zeigt jedoch Moral und gleicht später durch Joshua Senne aus. Stern bleibt im oberen Tabellenbereich, verliert aber etwas Boden auf die Spitze.

Tabellenführer BFC Meteor muss sich zuhause mit einem Punkt begnügen. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Batikan Yilmaz die Gäste in Führung. In der Schlussphase rettet Serkan Karasu Meteor zumindest einen Punkt. Meteor bleibt dennoch Tabellenführer. Hakan Matur sitzt als sportlicher Leiter auf der Bank. Unterstützt von Erkut Ergiligür, Modou Lamin Sanyang und Co Trainer ÜmitToraman. Türkiyemspor entlässt seinen Coach Deniz Özkaya in der Woche

Köpenicker FC zeigt eine dominante Vorstellung. Dennis Bohnsack bringt die Gastgeber früh in Führung, danach übernimmt Roman Ilinseer mit drei Treffern die Hauptrolle. Tobias Brandt setzt später den Schlusspunkt. Den Ehrentreffer für Biesdorf erzielt Benno Standt.

FSV Hansa 07 gewinnt ein torreiches Spiel. Jan Brunner bringt die Gastgeber früh in Führung. Arber Shuleta hält Liria mit zwei Treffern im Spiel, doch Hansa bleibt effizient. Julius Mattmüller und Wenzel Voß treffen im weiteren Verlauf und sichern den Heimsieg.

Der Tabellenzweite SSC Teutonia 99 kommt wieder in die Spur. Nach einem frühen Rückstand durch Felix Mirow dreht der Gastgeber die Partie. Wannsee kann (muss) im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung gehen. Daraus wird nix. Nach der Pause gleicht Nils Müller aus, anschließend treffen Stenzel und Wartchow. Und sorgen für den am Ende verdienten Sieg. Teutonia bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter BFC Meteor.

SC Union 06 feiert im Tabellenkeller einen wichtigen Heimsieg. Nach einem frühen Rückstand durch Matthieu Weinlein kämpfen sich die Gastgeber zurück. Jannik Heeland sorgt zunächst für den Ausgleich, ehe Max Taro Nolting im weiteren Spielverlauf den Siegtreffer erzielt. Union sammelt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

VfB Hermsdorf verpasst im Kampf um die oberen Plätze einen möglichen Sieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Jan Oberstein die Gastgeber nach der Pause in Führung. Kladow bleibt jedoch dran und gleicht später durch Simon Keisers aus. Am Ende steht eine Punkteteilung, die Hermsdorf im oberen Tabellenbereich hält.

BSV Eintracht Mahlsdorf II nimmt drei Punkte aus Stralau mit. In einer lange ausgeglichenen Partie halten die Gastgeber gut dagegen, doch kurz vor Schluss schlägt Mahlsdorf zu. Eligius Nelson Nongninde Hounsa trifft in der Schlussphase zum entscheidenden Tor. Stralau bleibt im Tabellenmittelfeld, während Mahlsdorf II den Anschluss an die obere Tabellenhälfte hält.

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