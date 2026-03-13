 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Teutonia II stürzt Adler vom Thron - Novi im freien Fall

Der 20.Spieltag der BZL-Staffel 3 in der Nachschau

von far · 13.03.2026, 18:00 Uhr · 0 Leser
Teutonia (grün) tut sich gegen Friedrichshain schwer
Teutonia (grün) tut sich gegen Friedrichshain schwer – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt einen Wechsel an der Spitze. SSC Teutonia 99 II nutzt den nächsten Ausrutscher von SV Adler Berlin (dritte Pleite in Folge) und übernimmt Platz eins. Im Fokus steht erneut Max Kruse, der trotz Zweitspielrecht (parallel beim Oberligisten TuS Dassendorf aktiv) wieder für BSV Dersim II aufläuft und seine Klasse andeutet. Dennoch reicht es für Dersim nur zu einem Remis, wodurch Teutonia II vorbeizieht und sich im Aufstiegsrennen in die beste Position bringt.

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Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
1
2
Abpfiff

Weißensee dreht die Partie. Brandenburg geht zunächst durch einen Treffer (Torschütze laut Spielbericht nicht eindeutig zugeordnet) in Führung. Noch vor der Pause gleicht Lukas Jung aus. In der Schlussphase trifft Ebrima Manneh und sichert den Auswärtssieg.

So., 15.03.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
1
1
Abpfiff

Spandau holt spät einen Punkt. Simon Loh bringt die Gäste im ersten Abschnitt in Führung. Lange sieht es nach einem Auswärtssieg aus, doch im weiteren Verlauf gleicht Aras Hussein für die Gastgeber aus.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
2
2
Abpfiff

BSV Dersim II verpasst den Sprung an die Tabellenspitze trotz prominenter Unterstützung. Ex-Profi Max Kruse, der dank Zweitspielrecht erneut für Dersim aufläuft, bringt seine Qualität direkt ein und erzielt im ersten Abschnitt die Führung. Auch im weiteren Verlauf bleibt er Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Kaya Gencer baut die Führung später aus und bringt Dersim auf Kurs.

Doch Rehberge gibt sich nicht geschlagen: Quentin Rohde verkürzt im zweiten Durchgang, ehe Slawomir Grzegorz Jaworski im weiteren Verlauf den Ausgleich erzielt. So bleibt es bei der Punkteteilung – ein Ergebnis, das für Dersim im Aufstiegsrennen zu wenig ist, trotz des Einflusses von Kruse.

So., 15.03.2026, 12:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
5
3
Abpfiff

Ein wildes Spiel mit vielen Wendungen. Früh geht Makkabi durch Victor Ghalayini in Führung, später treffen auch Kalilu Conteh und Ibrahim Diallo. Meteor antwortet stark: Cenk Atabas trifft doppelt, zudem sind Ümre Eser, Aytac Herdem und Mirac Arslan erfolgreich. In der Schlussphase setzt sich Meteor durch und sichert den Heimsieg.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
3
1

Teutonia II nutzt die Gunst der Stunde und übernimmt die Tabellenführung. Erfan Ghulami bringt die Gastgeber früh in Führung, Pascal-Joel Kundmüller erhöht noch vor der Pause. Nach dem Anschluss durch Maximilian Hake bleibt Teutonia stabil, ehe Dennis Gorka im weiteren Verlauf für die Entscheidung sorgt.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
3
2
Abpfiff

Favorit Adler Berlin kassiert den nächsten Rückschlag. Simon Zeiter bringt Pankow früh in Führung und legt im weiteren Verlauf nach. Niclas Wolf erhöht zwischenzeitlich. Adler kommt im zweiten Abschnitt durch einen Doppelpack von Can Gürbüz zurück, doch Pankow verteidigt den Vorsprung und sorgt für die dritte sieglose Partie der Gäste in Serie.

So., 15.03.2026, 12:00 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
0
3
Abpfiff

Staaken II setzt sich souverän durch. Fatih Koc bringt die Gäste früh in Führung, Emre Yasar legt noch vor der Pause nach. Im zweiten Abschnitt sorgt Karen Papazian für die endgültige Entscheidung.

So., 15.03.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
0
0
Abpfiff

In Britz fallen keine Tore. Beide Teams liefern sich eine intensive, aber chancenarme Partie. Friedrichshagen steht defensiv stabil, während Concordia trotz Feldvorteilen keinen Durchbruch findet. So bleibt es bei einer torlosen Punkteteilung.

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