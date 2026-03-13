Teutonia II stürzt Adler vom Thron - Novi im freien Fall

Teutonia (grün) tut sich gegen Friedrichshain schwer – Foto: Frank Arlinghaus

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt einen Wechsel an der Spitze. SSC Teutonia 99 II nutzt den nächsten Ausrutscher von SV Adler Berlin (dritte Pleite in Folge) und übernimmt Platz eins. Im Fokus steht erneut Max Kruse, der trotz Zweitspielrecht (parallel beim Oberligisten TuS Dassendorf aktiv) wieder für BSV Dersim II aufläuft und seine Klasse andeutet. Dennoch reicht es für Dersim nur zu einem Remis, wodurch Teutonia II vorbeizieht und sich im Aufstiegsrennen in die beste Position bringt.

Weißensee dreht die Partie. Brandenburg geht zunächst durch einen Treffer (Torschütze laut Spielbericht nicht eindeutig zugeordnet) in Führung. Noch vor der Pause gleicht Lukas Jung aus. In der Schlussphase trifft Ebrima Manneh und sichert den Auswärtssieg.

Spandau holt spät einen Punkt. Simon Loh bringt die Gäste im ersten Abschnitt in Führung. Lange sieht es nach einem Auswärtssieg aus, doch im weiteren Verlauf gleicht Aras Hussein für die Gastgeber aus.

BSV Dersim II verpasst den Sprung an die Tabellenspitze trotz prominenter Unterstützung. Ex-Profi Max Kruse, der dank Zweitspielrecht erneut für Dersim aufläuft, bringt seine Qualität direkt ein und erzielt im ersten Abschnitt die Führung. Auch im weiteren Verlauf bleibt er Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Kaya Gencer baut die Führung später aus und bringt Dersim auf Kurs. Doch Rehberge gibt sich nicht geschlagen: Quentin Rohde verkürzt im zweiten Durchgang, ehe Slawomir Grzegorz Jaworski im weiteren Verlauf den Ausgleich erzielt. So bleibt es bei der Punkteteilung – ein Ergebnis, das für Dersim im Aufstiegsrennen zu wenig ist, trotz des Einflusses von Kruse.

Ein wildes Spiel mit vielen Wendungen. Früh geht Makkabi durch Victor Ghalayini in Führung, später treffen auch Kalilu Conteh und Ibrahim Diallo. Meteor antwortet stark: Cenk Atabas trifft doppelt, zudem sind Ümre Eser, Aytac Herdem und Mirac Arslan erfolgreich. In der Schlussphase setzt sich Meteor durch und sichert den Heimsieg.

Teutonia II nutzt die Gunst der Stunde und übernimmt die Tabellenführung. Erfan Ghulami bringt die Gastgeber früh in Führung, Pascal-Joel Kundmüller erhöht noch vor der Pause. Nach dem Anschluss durch Maximilian Hake bleibt Teutonia stabil, ehe Dennis Gorka im weiteren Verlauf für die Entscheidung sorgt.

Favorit Adler Berlin kassiert den nächsten Rückschlag. Simon Zeiter bringt Pankow früh in Führung und legt im weiteren Verlauf nach. Niclas Wolf erhöht zwischenzeitlich. Adler kommt im zweiten Abschnitt durch einen Doppelpack von Can Gürbüz zurück, doch Pankow verteidigt den Vorsprung und sorgt für die dritte sieglose Partie der Gäste in Serie.

Staaken II setzt sich souverän durch. Fatih Koc bringt die Gäste früh in Führung, Emre Yasar legt noch vor der Pause nach. Im zweiten Abschnitt sorgt Karen Papazian für die endgültige Entscheidung.