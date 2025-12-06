Teutonia II gegen Max Kruse – Meteor II fordert Adler

Der 14. Spieltag bringt alles mit: ein echtes Gipfeltreffen zwischen Dersim II und Teutonia II, den Tabellenführer SV Adler unter Zugzwang nach dem wilden 4:4 in Makkabi, ein Concordia-Britz-Team im Aufwind – und brandgefährliche Duelle im Tabellenkeller. Der englischen Woche folgt ein Spieltag, der die Tabelle in alle Richtungen verschieben kann

Beim 0:5 gegen Meteor II war Brandenburg 03 erneut chancenlos. Trainer Sascha Wernitz kämpft weiter mit einer Mannschaft, die trotz Aufopferung ohne Punkt in dieser Saison bleibt – zusätzlich belastet durch die drei abgezogenen Zähler. Einheit Pankow dagegen kommt mit Rückenwind: Das Team von Jan Dober gewann am Mittwoch nicht, sondern verlor 0:3 in Weißensee, bleibt aber als Tabellenelfter stabil im Mittelfeld. Vor allem Hammond, mit bisher sieben Saisontoren, bleibt das Prunkstück der Pankower Offensive. Alles spricht für die Gäste – doch Brandenburg 03 will unbedingt den ersten Punkt der Saison erzwingen.

Victoria Friedrichshain verpasst beim 1:2 gegen Rehberge knapp einen wichtigen Befreiungsschlag. Trainer Sergii Martynovskyi sieht seine Mannschaft weiter auf Platz 13 und setzt vor allem darauf, dass die zuletzt fahrlässig vergebenen Chancen endlich genutzt werden. Staaken II reist als Tabellenfünfzehnter an, hat aber unter Trainer Charlamain Brown Mut getankt: Das 3:4 gegen Friedrichshagen war zwar eine Niederlage, aber zeigte neue Offensivkraft – angeführt vom treffsicheren Sturmduo um Spieler wie Abdallah, das immer wieder Nadelstiche setzt. Beide Teams stehen enorm unter Druck, denn eine Niederlage bedeutet erneut tiefster Abstiegskampf. Es liegt ein intensives Spiel in der Luft.

Rehberge meldet sich nach dem 2:1 gegen Victoria Friedrichshain zurück. Trainer Maurice Kliemannel atmet durch, bleibt aber mit Platz 14 in akuter Abstiegsgefahr. Köpenick II musste im Spitzenspiel gegen Concordia Britz ein 1:3 schlucken. Trainer Niklas Wustrau hofft auf eine Reaktion, denn sein Team rangiert als Achter im soliden Mittelfeld, will aber unbedingt oben anklopfen. Haupt bleibt mit seinen zehn Treffern der Unterschiedsspieler. Rehberge muss defensiv sehr wachsam sein, wenn es zu Punkten reichen soll.

Friedrichshagen kommt mit einem 4:3-Sieg aus Staaken zurück. Trainer Michael Richter sieht seine Mannschaft – aktuell Platz 6 – als stabilen Verfolger des Spitzenquartetts. Besonders wichtig: Die Offensive trifft konstant, angeführt von Spielern wie Haupt und Kameric. Schwarz-Weiss Spandau reist als Tabellenfünfter an und hat ein emotionales 5:4 gegen Dersim II im Rücken. Trainer Marco Jahn sah dort vor allem die Nervenstärke seiner Offensivkräfte, die eine der Überraschungen des Spieltags lieferten. In Friedrichshagen treffen zwei formstarke Teams aufeinander – es ist ein echtes Topspiel um die Plätze hinter den Aufstiegsanwärtern.

Das absolute Topspiel des Wochenendes. Dersim II unter Trainer Güven Akpolat verlor in einem wilden 4:5 gegen Schwarz-Weiss Spandau – und kassierte erstmals seit Wochen wieder einen Dämpfer. Trotzdem bleibt der Tabellenzweite brandgefährlich: Akis führt mit zwölf Treffern die Liga an, Günaydin sorgt permanent für Alarm, und Max Kruse zieht als Ex-Bundesliga-Star die Fäden. Doch Teutonia II reist als Tabellendritter an und gewann zuletzt souverän. Trainer Joshua Menzel setzt auf seine Doppelgefahr Thönnes und Kundmüller, die zusammen schon 16 Treffer beisteuern. Ein Sieg wäre für beide Teams ein Statement im Aufstiegsrennen – und für Tabellenführer Adler ein warnendes Signal.

Adler bleibt Tabellenführer, aber das 4:4 bei Makkabi II hat Trainer Dennis Keller wenig gefallen. Parlak und Abdallah trafen erneut, doch defensiv offenbarte Adler Lücken. Meteor II reist als Tabellenneunter an, gestärkt durch ein 5:0 gegen Brandenburg 03. Trainer Mohamed Ali kann auf Atabas und Herdem bauen – ein Offensivduo, das in jedem Spiel Chancen kreiert. Adler will unbedingt wieder Stabilität zeigen, denn ein Ausrutscher könnte im engen Spitzenfeld sofort den Verlust der Tabellenführung bedeuten.

Weißensee präsentiert sich nach dem 3:0 gegen Einheit Pankow hochkonzentriert. Trainer Simon Schatta freut sich vor allem über die Form von Thieme, der mit neun Saisontoren weiter an der Topgruppe der Liga kratzt. Makkabi II schockte am Mittwoch Tabellenführer Adler mit einem spektakulären 4:4. Trainer Stefan Fludra lobt die Mentalität seines Teams und setzt wieder auf schnelle Umschaltsituationen. Beide Mannschaften liegen im unteren Mittelfeld (Platz 7 und 12), doch Weißensee könnte mit einem Sieg Richtung Top 5 schielen, während Makkabi dringend Punkte gegen das Abrutschen braucht. Ein technisch starkes Spiel ist zu erwarten.