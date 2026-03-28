Teutonia II gegen Adler - Verlieren verboten für Novi

Im Fokus stehen das Topspiel zwischen SSC Teutonia II und SV Adler Berlin sowie die Aufgaben von Tabellenführer BSV Dersim II in Pankow und Schlusslicht FC Brandenburg 03 gegen Concordia Britz. Alle Begegnungen des Nachholspieltages (16.) in der Vorschau
Schlusslicht Brandenburg 03 wartet weiterhin auf den ersten Punkt und steht bereits mit dem Rücken zur Wand. Gegen Concordia Britz (5.) sind die Rollen klar verteilt. Die Gäste wollen oben dranbleiben und gehen als klarer Favorit ins Spiel.
Der Siebte Spandau trifft auf den Sechsten Weißensee – ein direktes Duell im oberen Mittelfeld. Beide Teams haben den Anschluss nach ganz oben noch nicht verloren. Ein enges Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.
Meteor (10.) empfängt Rehberge (8.) im Mittelfeldduell. Beide Teams bewegen sich im gesicherten Bereich, wollen aber den Abstand nach oben verkürzen. Rehberge geht leicht favorisiert in die Partie.
Topspiel des Spieltags: Der Zweite Teutonia empfängt den Dritten Adler. Beide Teams liegen nur drei Punkte auseinander und kämpfen direkt um die Aufstiegsplätze. Ein Sieg ist für beide Seiten von enormer Bedeutung im Rennen um die Landesliga.
Tabellenführer Dersim II gastiert beim Dreizehnten aus Pankow. Während die Gäste ihre Spitzenposition festigen wollen, kämpft Pankow gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt klar bei Dersim.
Novi Pazar (15.) kämpft gegen den direkten Abstieg und benötigt dringend Punkte. Mit Friedrichshagen (4.) kommt jedoch ein Team aus dem oberen Tabellenbereich. Die Gäste wollen ihre Position festigen, während Novi Pazar ums Überleben spielt.
Köpenick (9.) trifft auf den Zwölften Victoria Friedrichshain. Die Gastgeber stehen im Mittelfeld, während die Gäste noch Punkte im Abstiegskampf benötigen. Für Victoria zählt jeder Zähler im engen Tabellenkeller.
Makkabi II (14.) steht nur knapp über den Abstiegsplätzen und braucht dringend Punkte. Staaken II (11.) hat etwas Luft, ist aber noch nicht gesichert. Ein wichtiges Spiel für beide Teams im unteren Tabellenbereich.
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