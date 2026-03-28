 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Teutonia II gegen Adler - Verlieren verboten für Novi

Der 16.Spieltag wird nachgeholt in der Bezirksliga-Staffel 3

von far · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Teutonia II will oben bleiben mit Trainerteam
Teutonia II will oben bleiben mit Trainerteam – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Stern Britz
Wittenau
Novi Pazar

Im Fokus stehen das Topspiel zwischen SSC Teutonia II und SV Adler Berlin sowie die Aufgaben von Tabellenführer BSV Dersim II in Pankow und Schlusslicht FC Brandenburg 03 gegen Concordia Britz. Alle Begegnungen des Nachholspieltages (16.) in der Vorschau

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Heute, 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
14:00

Schlusslicht Brandenburg 03 wartet weiterhin auf den ersten Punkt und steht bereits mit dem Rücken zur Wand. Gegen Concordia Britz (5.) sind die Rollen klar verteilt. Die Gäste wollen oben dranbleiben und gehen als klarer Favorit ins Spiel.

Morgen, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
11:30live

Der Siebte Spandau trifft auf den Sechsten Weißensee – ein direktes Duell im oberen Mittelfeld. Beide Teams haben den Anschluss nach ganz oben noch nicht verloren. Ein enges Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Morgen, 14:00 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
14:00

Meteor (10.) empfängt Rehberge (8.) im Mittelfeldduell. Beide Teams bewegen sich im gesicherten Bereich, wollen aber den Abstand nach oben verkürzen. Rehberge geht leicht favorisiert in die Partie.

Morgen, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
13:00

Topspiel des Spieltags: Der Zweite Teutonia empfängt den Dritten Adler. Beide Teams liegen nur drei Punkte auseinander und kämpfen direkt um die Aufstiegsplätze. Ein Sieg ist für beide Seiten von enormer Bedeutung im Rennen um die Landesliga.

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
13:00

Tabellenführer Dersim II gastiert beim Dreizehnten aus Pankow. Während die Gäste ihre Spitzenposition festigen wollen, kämpft Pankow gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt klar bei Dersim.

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
16:30

Novi Pazar (15.) kämpft gegen den direkten Abstieg und benötigt dringend Punkte. Mit Friedrichshagen (4.) kommt jedoch ein Team aus dem oberen Tabellenbereich. Die Gäste wollen ihre Position festigen, während Novi Pazar ums Überleben spielt.

Morgen, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
14:00

Köpenick (9.) trifft auf den Zwölften Victoria Friedrichshain. Die Gastgeber stehen im Mittelfeld, während die Gäste noch Punkte im Abstiegskampf benötigen. Für Victoria zählt jeder Zähler im engen Tabellenkeller.

Morgen, 14:30 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
14:30

Makkabi II (14.) steht nur knapp über den Abstiegsplätzen und braucht dringend Punkte. Staaken II (11.) hat etwas Luft, ist aber noch nicht gesichert. Ein wichtiges Spiel für beide Teams im unteren Tabellenbereich.

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