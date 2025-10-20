Teutonia Groß Lafferde verliert deutlich gegen den FC Heeseberg

Der SV Teutonia Groß Lafferde steckt weiter tief im Tabellenkeller der Bezirksliga 2 Braunschweig. Gegen den FC Heeseberg kassierte die Mannschaft von Trainer Marcus Kallmeyer eine 0:4-Heimniederlage – und das trotz einer über weite Strecken ordentlichen ersten Halbzeit. „Wieder mal eine bittere Pille zu Hause“, sagte Kapitän Tim Paul nach dem Abpfiff. „4:0 gegen Heeseberg – das hätten wir heute nicht verlieren müssen.“

Die Teutonia begann diszipliniert, stand defensiv kompakt und ließ lange keine klaren Chancen zu. „Heeseberg hatte mehr Ball, aber ohne gefährlich zu werden“, so Paul. „Aus dem Spiel heraus hatten sie keine Torchancen. Standards sind bei Heeseberg immer gefährlich mit den hochgewachsenen Leuten – so ist vor der Halbzeit das 1:0 gefallen.“

Danny Kaletta köpfte kurz vor der Pause zur Führung ein (43.). Auch Gäste-Coach Christian Baethge sah eine „etwas träge erste Hälfte“, lobte aber: „Wir gehen mit einer Ecke und einem Kopfball in Führung – das war wichtig, weil Lafferde bis dahin ordentlich verteidigt hat.“

Groß Lafferde kam schwungvoll aus der Kabine, drängte auf den Ausgleich. „Wir waren die ersten fünf Minuten am Drücker, hatten ein, zwei gute Chancen“, so Paul. Doch statt des 1:1 fiel das 0:2: „Nachdem wir selber einen Abschluss hatten, der geblockt wird, läuft Heeseberg den Konter, unser Torwart hält erst, dann springt der Ball unglücklich ans Knie des Stürmers und rollt rein. Solche Gegentore sind einfach ärgerlich.“

Baethge sah darin den Knackpunkt: „Das 2:0 direkt nach der Halbzeit hat uns mehr Sicherheit gegeben. Danach waren die Abläufe klarer, wir hatten mehr Dynamik und mehr Aktionen im Strafraum.“ Der FC Heeseberg nutzte die Räume eiskalt: Felix Maushake erhöhte auf 3:0 (73.), kurz vor Schluss sorgte Joker Justin Inasaridze für den Endstand (86.). „Lafferde hat dann höher gepresst, so ergaben sich Konter“, erklärte Baethge. „Das 4:0 war ein sauber zu Ende gespielter Angriff.“

Paul: „Tolle Moral, aber wieder keine Punkte“

Trotz des klaren Ergebnisses lobte der Kapitän die Einstellung seines Teams: „Wir haben nach dem 0:2 nicht aufgesteckt, tolle Moral bewiesen, weitergekämpft. Wir können uns da nichts vorwerfen – außer, dass wir wieder nicht effektiv genug waren.“

Erneut haderten die Groß Lafferder mit ungenutzten Chancen und strittigen Szenen. „Beim Stand von 0:2 hätte eine Gelb-Rote Karte kommen müssen – das hätte uns vielleicht nochmal Rückenwind gegeben. So laufen wir weiter hinterher.“

SV Teutonia Gr. Lafferde – FC Heeseberg 0:4

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (65. Alexander Staats), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Sebastian Staats, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Jan-Victor Nimke (83. Dawood Bro), Umut Salucu (75. Niklas Elias Richter), Hendrik Zobjack, Tim Paul, Kevin Harms - Trainer: Marcus Kallmeyer

FC Heeseberg: Philipp Nabel, Niklas-Torsten Wikert, Niklas Gödde (81. Lucas Behse), Danny Kaletta (81. Yannick Zachan), Aboubacar Soumaoro, Marcel-Dieter Hentschel (64. Johannes Höhne), Felix Maushake, Laurin Bandermann, Alexander Schrader, Pascale Bittner (70. Justin-Nodari Inasaridze), Oliver-Lukas Nabel (64. Fabian Romeike) - Trainer: Christian Baethge - Co-Trainer: Maximilian Helbig

Schiedsrichter: Stan Thiele

Tore: 0:1 Danny Kaletta (43.), 0:2 Oliver-Lukas Nabel (50.), 0:3 Felix Maushake (73.), 0:4 Justin-Nodari Inasaridze (86.)