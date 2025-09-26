– Foto: Friedhelm Brauner

Teutonia Groß Lafferde reist mit Rückenwind nach Peine Nach vier Punkten aus zwei Spielen soll der Aufwärtstrend beim VfB fortgesetzt werden

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Helmstedt und dem zuvor erkämpften Punktgewinn in Lauingen hat sich der SV Teutonia Groß Lafferde in der Bezirksliga 2 Braunschweig zurückgemeldet – zumindest ein Stück weit. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) wartet mit dem Auswärtsspiel beim VfB Peine jedoch ein dicker Brocken auf das Team von Marcus Kallmeyer. Die Gastgeber rangieren nach sieben Spieltagen mit 13 Punkten auf Rang drei und präsentieren sich offensivstark und variabel.

Kapitän Tim Paul zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Wir gehen mutig an die Sache ran. Es ist auf jeden Fall möglich, da etwas zu holen." Die Marschroute ist klar: Kompakt verteidigen, Fehler minimieren und vorne die wenigen sich bietenden Chancen konsequent nutzen. „Peine hat eine sehr vielseitige, schnelle Offensive – die müssen wir kontrollieren", so Paul.

Peine reist mit einem 4:1-Auswärtserfolg bei Arminia Vechelde im Rücken in das Heimspiel gegen Groß Lafferde. Gleich vier verschiedene Torschützen trugen sich dabei in die Liste ein – ein Beleg für die Breite der Offensivqualitäten. Auch in der Tabelle hat sich der VfB nach einem holprigen Start in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Lafferde hingegen schöpft nach dem klaren 4:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Helmstedt vorsichtige Hoffnung. Zwei Siege in Serie wären gleichbedeutend mit dem Sprung aus dem Tabellenkeller und einer echten Trendwende. Nach sechs sieglosen Spielen zum Auftakt wäre das ein dickes Ausrufezeichen – und ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf.