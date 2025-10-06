Teutonia Groß Lafferde kämpft – und verliert trotzdem

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als optimal. „Wir sind heute mit einem sehr dezimierten Kader – 13 Leute inklusive ein, zwei Spielern, die eigentlich noch nicht hätten spielen können – ins Spiel gegangen“, erklärte Paul. Dennoch erwischte Teutonia den besseren Start: Nach einem Handelfmeter brachte der Kapitän selbst seine Mannschaft in der 6. Minute mit 1:0 in Führung.

Die Gäste aus Wenden schlugen allerdings zurück. In der 22. Minute glich Nick Stenzel aus, ehe Tobias Machus nach einer Ecke in der 77. Minute das 2:1 erzielte – der entscheidende Treffer in einem umkämpften Kellerduell. „Wir sind eigentlich deutlich besser aus der Halbzeit gekommen“, so Paul. „Von mir haben sie einen Schuss auf der Linie geklärt, Henrik Zobjack trifft den Innenpfosten – und wenn du deine Chancen nicht machst, dreht sich so ein Spiel eben.“

Teutonia kämpfte bis zum Schluss, doch die Kräfte schwanden. „Am Ende war es so, dass uns irgendwann die Kraft ausgegangen ist. Trotzdem hatten wir noch die Chance auf den Ausgleich, aber der Torwart hat stark gehalten“, resümierte Paul. Die letzten Minuten brachten dann nur noch ungenutzte Konterchancen der Gäste.

Mit sieben Niederlagen aus neun Spielen steckt Teutonia tief im Tabellenkeller der Bezirksliga Braunschweig 2. Vier Punkte stehen bislang zu Buche, der Abstand zum rettenden Ufer wächst. „Wir müssen halt irgendwann anfangen zu punkten, das wissen wir“, betonte Paul. „Aber meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen – wir haben alles reingehauen, was ging.“

Die nüchterne Bilanz: Ein couragierter Auftritt, viel Kampf, zu wenig Ertrag. Und die Erkenntnis, dass im Abstiegskampf selbst ein gutes Spiel manchmal nicht reicht.