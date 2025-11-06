Teutonia fordert Marienfelde im Gipfel – Köpenick lauert

Der 10. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 verspricht Spannung pur: Ganz oben kommt es zum direkten Duell zwischen Spitzenreiter SSC Teutonia und Verfolger FC Stern Marienfelde. Im Tabellenkeller kämpfen Stralau, Union 06 und Kladow ums Überleben. Wer setzt das nächste Ausrufezeichen – im Rennen um Aufstieg und Klassenerhalt?

Der Köpenicker FC rollt weiter. Das Teamduo Marco Hamann und Paul Weinholz sah beim 5:1 in Lichterfelde gegen Viktoria II eine überlegene Vorstellung. 35 Tore nach neun Spieltagen sprechen eine deutliche Sprache – allen voran D. Bohnsack (14 Treffer) und R. Ilinseer (5 Tore) bilden das gefährlichste Sturmduo der Liga. Ganz anders die Stimmung bei Stralau. Die Mannschaft von Fernando Rebora Boy steht auf Rang 14 und dreht sich nach dem 0:0 in Kladow auf dem Mausrad - die Sorgen wachsen. Der Trainerwechsel scheint sich noch nicht gelohnt zu haben. Gegen die Offensivmaschine aus Köpenick droht der nächste Rückschlag, auch wenn Stralau auf eine kompakte Defensive setzt, um irgendwie zu bestehen.

Ein echtes Offensivspektakel kündigt sich an, wenn Meteor 06 auf Mahlsdorf II trifft. Das Team von Trainer Demircan Dikmen steht nach dem 7:4-Auswärtssieg bei Liria auf Platz vier und strotzt vor Selbstvertrauen. Simon Böhm (8 Tore) und Samet Alkan (5 Tore, 3 Vorlagen) sind in Topform und sorgen regelmäßig für Furore im Strafraum. Mahlsdorf II um Trainer Mirko Wilke zeigte zuletzt Moral beim 3:3 bei Inter, doch defensiv bleibt die Mannschaft anfällig. Offensiv glänzte erneut Christian Preiss (6 Tore, 4 Vorlagen). Auf Rang acht liegend wollen die Mahlsdorfer endlich wieder dreifach punkten – das wird gegen die torhungrigen Meteore allerdings zur Herkulesaufgabe.

Das Spitzenspiel des Wochenendes! Tabellenführer SSC Teutonia empfängt als einziges Team mit acht Siegen aus neun Spielen den ungeschlagenen Zweiten aus Marienfelde. Beide Teams trennen nur ein Punkt – es geht um die Herbstmeisterschaft. Teutonia von Trainer Matthias Wolk musste beim 0:1 bei Türkiyemspor die erste Niederlage hinnehmen. Phelan Ackerschewski (8 Tore, 7 Vorlagen) und Marvin Kubens (6 Tore, 2 Vorlagen) könnten die passende Antwort geben. Marienfelde unter Maximilian Bunde bleibt nach dem 2:2 in Wannsee ohne Niederlage, haderte aber mit der Chancenverwertung. Oguzhan Codura (5 Tore) und die stabile Defensive sind der Schlüssel zum Erfolg. Es ist das Duell der Giganten – wer gewinnt, setzt ein dickes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.

Beide Teams überzeugten am letzten Spieltag – Hansa 07 siegte 3:1 bei Union 06, Hermsdorf kann mit Platz sieben überhaupt nicht zufrieden sein. Hansa-Trainer Patrick Fischer kann sich auf Torjäger Yunus Can (8 Tore, 2 Vorlagen) und Spielmacher Björn Döhring (5 Tore, 7 Vorlagen) verlassen – gemeinsam bilden sie eines der effektivsten Duos der Liga. Die große Überraschung der Liga. Hermsdorf kassierte zwar jüngst ein 1:4 in Biesdorf, will aber Wiedergutmachung leisten. Kapitän Jan Oberstein (7 Tore) ist die Lebensversicherung der Nordberliner. Ein Duell auf Augenhöhe – mit leichten Vorteilen für Hansa 07.

So., 09.11.2025, 12:00 Uhr SC Union 06 SC Union 06 FC Internationale Berlin FC Inter II 12:00 PUSH

Kellerduell in Moabit. Union 06 von Trainer Marcel Marschalky steckt mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller (Platz 16) und verlor zuletzt 1:3 gegen Hansa 07. Offensiv reicht es zu wenig, auch wenn Maurice von Winkler (4 Tore) Lichtblicke setzt.

Inter II von Coach Yannik Lüdtke steht mit Platz elf zwar etwas besser da, verpasste beim 3:3 gegen Mahlsdorf II aber den Befreiungsschlag. Joshua Senne (6 Tore) bleibt die große Hoffnung im Angriff. Für beide Teams gilt: Verlieren verboten – sonst rückt der Abstiegsplatz bedrohlich näher.

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria SF Kladow SF Kladow 14:45 PUSH

Liria steckt nach dem wilden 4:7 gegen Meteor weiter im Tabellenkeller (Platz 13). Trainer Arber Shuleta hadert mit der Abwehr, die zu viele einfache Gegentore zulässt. Offensiv glänzt Morteza Hassanzadeh (9 Tore) – doch ohne defensive Stabilität droht gegen Schlusslicht Kladow das nächste Desaster.

Für Kladow um Coach Sercan Kara ist die Lage ernst: Nur zwei Punkte aus neun Spielen, dazu das torlose Remis gegen Stralau – zu wenig. Hoffnung macht immerhin, dass die Defensive zuletzt stabiler stand. Beide Teams müssen punkten, sonst droht das Abrutschen in die Abstiegszone – ein echtes Nervenspiel.

Nach dem Überraschungscoup gegen Teutonia (1:0) will Türkiyemspor den Schwung mitnehmen. Trainer Deniz Özkaya lobte die Disziplin seiner Elf, die auf Rang sechs steht und mit nur neun Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga stellt.

Biesdorf II von Roy-Marvin Laumer zeigte sich beim 4:1 über Hermsdorf in Torlaune, insbesondere Dustin Bernicke (5 Tore) und Antonio Pensel (4 Treffer) trafen zuverlässig. Mit Platz neun steht der Aufsteiger stabil im Mittelfeld – doch in Kreuzberg wartet eine echte Prüfung. Türkiyemspor will den Anschluss nach oben halten, Biesdorf den positiven Trend bestätigen.

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II FV Wannsee FV Wannsee 14:45 PUSH