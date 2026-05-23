Teutonia findet Trainer: Riesige Fußstapfen für den Neuen

– Foto: Frank Arlinghaus

Der Generationswechsel beim Berliner Landesligisten SSC Teutonia 1899 ist perfekt: Zur Saison 2026/2027 übernimmt Joshua „Joshi“ Menzel das Traineramt der 1. Herrenmannschaft. Der 29-Jährige folgt auf Matthias Wolk, der den Verein über viele Jahre geprägt und sportlich erfolgreich geführt hat.

Auch abseits des Platzes ist Menzel tief im Verein verwurzelt. Seit 2018 arbeitet er als Jugendtrainer und kennt damit sowohl den Unterbau als auch die Strukturen des Vereins genau. Im Herrenbereich sammelte er zudem bereits Erfahrung als Co-Trainer, ehe er in der laufenden Saison erstmals die Verantwortung für die 2. Herren übernahm – mit bemerkenswertem Erfolg. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Mannschaft vom Abstiegskandidaten zu einem Spitzenteam der Bezirksliga.

Für Menzel ist es mehr als nur ein neuer Trainerposten – es ist die Fortsetzung einer langen Verbindung zu seinem Heimatverein. Bereits seit 2003 trägt er die Farben von Teutonia, begann einst in der F-Jugend und durchlief große Teile der Vereinslaufbahn. Zwischenzeitliche Stationen beim SCC und bei Blau-Weiß Spandau änderten nichts an der engen Bindung zum Klub aus Spandau.

Damit tritt Menzel in große Fußstapfen. Vorgänger Matthias Wolk hatte über Jahre hinweg entscheidenden Anteil an der sportlichen Entwicklung des Vereins, etablierte Teutonia langfristig in der Landesliga und führte die Mannschaft zuletzt sogar zwei Spielzeiten in der Berlin-Liga. Entsprechend groß sind die Erwartungen an den neuen Cheftrainer.

Nun könnte die bislang größte Herausforderung seiner Trainerlaufbahn auf Menzel warten. In der Landesliga Staffel 2 kämpft Teutonia aktuell um den Aufstieg in die Berlin-Liga und belegt derzeit einen Relegationsplatz. Stand jetzt würde es im möglichen Entscheidungsspiel gegen Sportfreunde Johannisthal aus der Staffel 1 gehen.

Im Verein setzt man dennoch bewusst auf Kontinuität und Identifikation. Mit Joshua Menzel übernimmt ein Eigengewächs die Verantwortung, das die DNA des Vereins seit Jahren verinnerlicht hat – und nun das nächste Kapitel an der Seitenlinie schreiben soll.

SSC Teutonia

Joshua Menzel

Matthias Wolk

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