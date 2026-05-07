Teutonia 05 hält Goalgetter - Victoria gewinnt Fairness-Preis

In der Oberliga Hamburg gibt es zwei Personal- und Vereinsmeldungen mit positiver Note. Während FC Teutonia 05 Ottensen die nächste Verlängerung bekannt gegeben hat, darf sich SC Victoria Hamburg über eine Auszeichnung freuen. Der Klub von der Hoheluft wurde für sein faires Auftreten in der Hinrunde geehrt.
Der FC Teutonia 05 Ottensen treibt die Kaderplanung weiter voran und kann auch in Zukunft auf Delali Pascal Srougbo bauen. Der Offensivspieler bleibt dem Klub erhalten und soll weiter für Tore in Schwarz und Weiß sorgen. Der Verein bezeichnet ihn in seiner Mitteilung als „Goalgetter“ und verweist auf seine starke Hinrunde: Zehn Tore in 19 Spielen stehen dort für Srougbo zu Buche. Damit gehörte er in der ersten Saisonhälfte zu den verlässlichen Offensivkräften des Teams.
Teutonia schreibt dazu: „Unser Goalgetter bleibt an Bord! Auch in Zukunft geht er weiter auf Torejagd für Schwarz & Weiß.“ Für den aktuellen Tabellenneunten ist die Verlängerung ein weiteres Zeichen, dass die Planungen für die kommende Spielzeit voranschreiten. Sportlich steht Teutonia nach 31 Spielen bei 46 Punkten und rangiert damit im Tabellenmittelfeld der Oberliga Hamburg. Mit einem Spieler, der seine Torgefahr nachgewiesen hat, bleibt dem Klub eine wichtige Option im Angriff erhalten.
Auch beim SC Victoria Hamburg gab es Grund zur Freude. Der Oberligist wurde mit dem Sparda-Bank Hamburg Fairness-Preis der Hinrunde 2025/26 in der Gamesright Oberliga Hamburg ausgezeichnet.
Die offizielle Ehrung fand in der HFV-Sportschule statt. Stellvertretend für die erste Herrenmannschaft nahmen Sascha Bernhardt und Mannschaftskapitän Brian Jungjohann die Auszeichnung entgegen. Der Verein ordnet die Ehrung als besonderen Wert ein: „Neben der sportlichen Leistung freut uns diese Ehrung besonders, weil sie für etwas steht, das uns als Verein wichtig ist: Respekt, Fairness und Haltung auf und neben dem Platz.“
Sportlich gehört Victoria ebenfalls zu den auffälligen Teams der Liga. Mit 61 Punkten aus 32 Spielen steht der SCV auf Rang vier und liegt damit in der oberen Tabellenregion. Die Auszeichnung zeigt nun, dass der Klub nicht nur sportlich, sondern auch im Bereich Fairness positiv wahrgenommen wird.
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