Teutonia 05 bindet Spieler mit internationaler Erfahrung

Im Einsatz: Arsen Kusyi (l.) bleibt Ottensen erhalten. – Foto: Oliver Utesch

Der FC Teutonia 05 Ottensen treibt seine Kaderplanung voran und kann eine weitere wichtige Personalie vermelden: Defensivspieler Arsen Kusyi hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison für den Klub auflaufen.

Der Spieler kam in der laufenden Spielzeit auf 28 Pflichtspieleinsätze und entwickelte sich dabei zu einer festen Größe im Defensivverbund. Mit seinen Leistungen trug er dazu bei, die Abwehr kontinuierlich zu stabilisieren. In seiner fußballerischen Ausbildung sammelte Arsen Erfahrungen bei namhaften Klubs. Stationen in der Jugend von Dynamo Kiew sowie bei Holstein Kiel unterstreichen die Qualität, die der Defensivspieler mitbringt.

Vertrauen in die Entwicklung

Die Verantwortlichen von Teutonia sehen in der Verlängerung einen wichtigen Schritt für die Zukunft. In einer Vereinsmitteilung heißt es: „Arsen sieht in uns die beste Entwicklungsmöglichkeit und gibt immer 100 Prozent – da mussten wir nicht lange drüber nachdenken.“